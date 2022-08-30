https://ria.ru/20220830/konkurs-1813051566.html
VR-геометрия и генетические коды. РАО выберет лучших педагогов-ученых
VR-геометрия и генетические коды. РАО выберет лучших педагогов-ученых - РИА Новости, 30.08.2022
VR-геометрия и генетические коды. РАО выберет лучших педагогов-ученых
Российская академия образования (РАО) в седьмой раз выберет лучших молодых ученых из сферы образования. В число победителей войдут всего лишь шесть участников... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:30
2022-08-30T08:30
2022-08-30T08:30
наука
социальный навигатор
общество
россия
российская академия образования
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская академия образования (РАО) в седьмой раз выберет лучших молодых ученых из сферы образования. В число победителей войдут всего лишь шесть участников со всей России, чьи разработки потенциально могут усовершенствовать систему образования в стране. Что волнует профессиональное сообщество сегодня, и какие темы востребованы в области наук об образовании, организаторы конкурса рассказали в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В разные годы лауреатами становились участники, работающие в разных плоскостях науки, рассказали представители конкурса. Победители изучали когнитивные особенности детей после онкологических заболеваний, чтобы помочь им восстановиться как можно быстрее. Один из участников разработал цифровую платформу для сбора и анализа данных, с помощью которой опросили 16 тысяч педагогов и более 20 тысяч директоров, а другой использовал VR-технологии для развития геометрической интуиции у детей. Принять участие в конкурсе можно даже коллективом: так, команда генетиков и психологов представляла исследование молекулярных механизмов, которые важны для учебы.Организаторы отметили, что сегодня особенно востребованы исследования, которые помогут усовершенствовать отечественную систему образования и обучать детей, подростков и студентов наиболее эффективно. Например, разработки, решающие проблемы индивидуальных различий."В каждой школе России есть ребята, которые очень активно усваивают знания, а есть те, которым нужно больше времени, чтобы показать результат. Учителя серьезно задаются вопросом: как учить в одном классе детей, сильно отличающихся друг от друга", – рассказала председатель Совета молодых ученых Российской академии образования, научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования РАО, член-корреспондент РАО Татьяна Тихомирова.Так же остро в профессиональном сообществе стоит проблема психического развития современных детей, подростков и молодых людей. В своей деятельности РАО активно занимается изучением этого вопроса с помощью методов длительного анализа: раз в год в нескольких школах одни и те же группы детей выполняют задания, с помощью которых специалисты оценивают скорость переработки информации, объем рабочей памяти и другие показатели психического развития.В педагогическом сообществе, по словам специалистов, также активно интересуются психологическим сопровождением обучающейся молодежи. Чтобы поддержать это направление, в РАО открыли федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего образования. Его основная задача – разрабатывать методические пособия и рекомендации для психологов, которые работают в вузах.Конкурс молодых ученых в образовательной сфере проводится РАО уже семь лет. В этом году представлено 6 номинаций в области педагогических и психологических наук. Подробно с этапами отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте академии. По итогам конкурса шестеро лауреатов получат премии в размере 50 тысяч рублей. Победитель, которого выберет экспертный совет во втором этапе, получит денежный приз – 200 тысяч рублей.Также специальную номинацию "За популяризацию своей разработки в медиа" выдвинул партнер конкурса – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".К участию в конкурсе приглашают исследователей в возрасте до 35 лет: ученых, педагогов, психологов, специалистов, работающих в образовательных организациях и внедряющих свои разработки в практику, аспирантов, докторантов и научных сотрудников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конкурс молодых ученых в области наук об образовании РАО
Конкурс молодых ученых в области наук об образовании РАО
2022-08-30T08:30
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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социальный навигатор, общество, россия, российская академия образования, сн_образование
Наука, Социальный навигатор, Общество, Россия, Российская академия образования, СН_Образование
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Российская академия образования (РАО) в седьмой раз выберет лучших молодых ученых из сферы образования. В число победителей войдут всего лишь шесть участников со всей России, чьи разработки потенциально могут усовершенствовать систему образования в стране. Что волнует профессиональное сообщество сегодня, и какие темы востребованы в области наук об образовании, организаторы конкурса рассказали в рамках пресс-конференции
в МИА "Россия сегодня".
"Для нас поддержка инициатив и начинаний молодых ученых – на сегодня одна из приоритетных задач. Нам очень важно, чтобы специалисты активно включались в работу лабораторий и региональных научных центров РАО. Их очень много и они охватывают почти все направления наук об образовании", – отметил исполняющий обязанности вице-президента РАО, главный ученый секретарь Президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.
В разные годы лауреатами становились участники, работающие в разных плоскостях науки, рассказали представители конкурса. Победители изучали когнитивные особенности детей после онкологических заболеваний, чтобы помочь им восстановиться как можно быстрее. Один из участников разработал цифровую платформу для сбора и анализа данных, с помощью которой опросили 16 тысяч педагогов и более 20 тысяч директоров, а другой использовал VR-технологии для развития геометрической интуиции у детей. Принять участие в конкурсе можно даже коллективом: так, команда генетиков и психологов представляла исследование молекулярных механизмов, которые важны для учебы.
Организаторы отметили, что сегодня особенно востребованы исследования, которые помогут усовершенствовать отечественную систему образования и обучать детей, подростков и студентов наиболее эффективно. Например, разработки, решающие проблемы индивидуальных различий.
"В каждой школе России есть ребята, которые очень активно усваивают знания, а есть те, которым нужно больше времени, чтобы показать результат. Учителя серьезно задаются вопросом: как учить в одном классе детей, сильно отличающихся друг от друга", – рассказала председатель Совета молодых ученых Российской академии образования, научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования РАО, член-корреспондент РАО Татьяна Тихомирова.
Так же остро в профессиональном сообществе стоит проблема психического развития современных детей, подростков и молодых людей. В своей деятельности РАО активно занимается изучением этого вопроса с помощью методов длительного анализа: раз в год в нескольких школах одни и те же группы детей выполняют задания, с помощью которых специалисты оценивают скорость переработки информации, объем рабочей памяти и другие показатели психического развития.
"Почему из двух детей, отлично обучающихся в начальной школе, один продолжает учиться на отлично, а другой уже не справляется? Какие показатели психического развития в начальной школе могут говорить о возможных трудностях в дальнейшем обучении? Эти вопросы позволяют нам, педагогам и ученым, совместно регистрировать признаки, которые могут стать маркерами академической неуспешности в школе или вузе", – объяснила Тихомирова.
В педагогическом сообществе, по словам специалистов, также активно интересуются психологическим сопровождением обучающейся молодежи. Чтобы поддержать это направление, в РАО открыли федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего образования. Его основная задача – разрабатывать методические пособия и рекомендации для психологов, которые работают в вузах.
Конкурс молодых ученых в образовательной сфере проводится РАО уже семь лет. В этом году представлено 6 номинаций в области педагогических и психологических наук. Подробно с этапами отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте академии. По итогам конкурса шестеро лауреатов получат премии в размере 50 тысяч рублей. Победитель, которого выберет экспертный совет во втором этапе, получит денежный приз – 200 тысяч рублей.
Также специальную номинацию "За популяризацию своей разработки в медиа" выдвинул партнер конкурса – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
"Мы решили стимулировать продвижение лучших практик и опытов, которые сегодня делают молодые люди. Поэтому, если об исследовании рассказали в газете, журнале или на телевидении, можно подать заявку на участие. Даже если это школьное издание или канал. Вместе с коллегами из РАО мы изучим репортажи, посты и блоги, отметим самые лучшие и дадим возможность презентовать свои разработки на нашем сайте", – рассказала руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина.
К участию в конкурсе приглашают исследователей в возрасте до 35 лет: ученых, педагогов, психологов, специалистов, работающих в образовательных организациях и внедряющих свои разработки в практику, аспирантов, докторантов и научных сотрудников.