https://ria.ru/20220830/konkurs-1813051566.html

VR-геометрия и генетические коды. РАО выберет лучших педагогов-ученых

VR-геометрия и генетические коды. РАО выберет лучших педагогов-ученых - РИА Новости, 30.08.2022

VR-геометрия и генетические коды. РАО выберет лучших педагогов-ученых

Российская академия образования (РАО) в седьмой раз выберет лучших молодых ученых из сферы образования. В число победителей войдут всего лишь шесть участников... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:30

2022-08-30T08:30

2022-08-30T08:30

наука

социальный навигатор

общество

россия

российская академия образования

сн_образование

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская академия образования (РАО) в седьмой раз выберет лучших молодых ученых из сферы образования. В число победителей войдут всего лишь шесть участников со всей России, чьи разработки потенциально могут усовершенствовать систему образования в стране. Что волнует профессиональное сообщество сегодня, и какие темы востребованы в области наук об образовании, организаторы конкурса рассказали в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В разные годы лауреатами становились участники, работающие в разных плоскостях науки, рассказали представители конкурса. Победители изучали когнитивные особенности детей после онкологических заболеваний, чтобы помочь им восстановиться как можно быстрее. Один из участников разработал цифровую платформу для сбора и анализа данных, с помощью которой опросили 16 тысяч педагогов и более 20 тысяч директоров, а другой использовал VR-технологии для развития геометрической интуиции у детей. Принять участие в конкурсе можно даже коллективом: так, команда генетиков и психологов представляла исследование молекулярных механизмов, которые важны для учебы.Организаторы отметили, что сегодня особенно востребованы исследования, которые помогут усовершенствовать отечественную систему образования и обучать детей, подростков и студентов наиболее эффективно. Например, разработки, решающие проблемы индивидуальных различий."В каждой школе России есть ребята, которые очень активно усваивают знания, а есть те, которым нужно больше времени, чтобы показать результат. Учителя серьезно задаются вопросом: как учить в одном классе детей, сильно отличающихся друг от друга", – рассказала председатель Совета молодых ученых Российской академии образования, научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования РАО, член-корреспондент РАО Татьяна Тихомирова.Так же остро в профессиональном сообществе стоит проблема психического развития современных детей, подростков и молодых людей. В своей деятельности РАО активно занимается изучением этого вопроса с помощью методов длительного анализа: раз в год в нескольких школах одни и те же группы детей выполняют задания, с помощью которых специалисты оценивают скорость переработки информации, объем рабочей памяти и другие показатели психического развития.В педагогическом сообществе, по словам специалистов, также активно интересуются психологическим сопровождением обучающейся молодежи. Чтобы поддержать это направление, в РАО открыли федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего образования. Его основная задача – разрабатывать методические пособия и рекомендации для психологов, которые работают в вузах.Конкурс молодых ученых в образовательной сфере проводится РАО уже семь лет. В этом году представлено 6 номинаций в области педагогических и психологических наук. Подробно с этапами отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте академии. По итогам конкурса шестеро лауреатов получат премии в размере 50 тысяч рублей. Победитель, которого выберет экспертный совет во втором этапе, получит денежный приз – 200 тысяч рублей.Также специальную номинацию "За популяризацию своей разработки в медиа" выдвинул партнер конкурса – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".К участию в конкурсе приглашают исследователей в возрасте до 35 лет: ученых, педагогов, психологов, специалистов, работающих в образовательных организациях и внедряющих свои разработки в практику, аспирантов, докторантов и научных сотрудников.

https://ria.ru/20220518/dnk-1789298319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, россия, российская академия образования, сн_образование