https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813290952.html

Сенатор Башкин назвал Горбачева ярким политиком

Сенатор Башкин назвал Горбачева ярким политиком - РИА Новости, 31.08.2022

Сенатор Башкин назвал Горбачева ярким политиком

Михаил Горбачев был ярким политиком, его деяния – что приобрела страна в эпоху его правления, а что потеряла - оценит время, сказал РИА Новости сенатор... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-30T23:56

2022-08-30T23:56

2022-08-31T00:36

михаил горбачев

александр башкин

россия

умер михаил горбачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/15/1555291567_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c49284f4a41621c2f9bad3d133bfff3c.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Михаил Горбачев был ярким политиком, его деяния – что приобрела страна в эпоху его правления, а что потеряла - оценит время, сказал РИА Новости сенатор Александр Башкин.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщили ранее в ЦКБ.По словам Башкина, сейчас проще всего комментировать и обсуждать. "Но прожить такую сложную жизнь и так ярко все-таки тоже нужно уметь. Поэтому все равно я считаю его заметным и ярким политиком", - сказал сенатор.Придет время и попробуют разобраться, "чего больше – страна потеряла или приобрела от его периода правления", добавил он. "Но в любом случае, он перевернул весь уклад, все встряхнул сильно очень", - заключил парламентарий.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил горбачев, александр башкин, россия, умер михаил горбачев