https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813289147.html

Горбачев — отец перестройки и гласности, первый и последний президент СССР

Горбачев — отец перестройки и гласности, первый и последний президент СССР - РИА Новости, 30.08.2022

Горбачев — отец перестройки и гласности, первый и последний президент СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщили журналистам в Центральной клинической больнице. Его называли отцом перестройки и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T23:39

2022-08-30T23:39

2022-08-30T23:39

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщили журналистам в Центральной клинической больнице. Его называли отцом перестройки и гласности, он стал первым и последним президентом СССР.Период его руководства отметился важнейшими в геополитическом смысле событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом Союза. Одни видят в нем идеалиста и мечтателя, другие – реформатора и разрушителя стен, а кто-то - предателя и "агента" ЦРУ. Он говорил, что морально отвечает за все происходившее со страной в те годы. Заявлял, что сражался за Союз "до последнего патрона", но своим главным кредо всегда называл принцип "без крови". На него и ссылался, отказываясь силой подавлять августовский путч.В "орнитологической" политклассификации, принятой в США, Горбачев был бы не "ястребом", а "голубем" – миротворцем, стремившимся не к эскалации, а к разрядке. За вклад в объединение Германии он получил Нобелевскую премию мира. Все чаще в последние годы он призывал к демилитаризации политики и международных отношений. Но многие расценивали это как проявления слабохарактерности. Мнения о политике Горбачева противоречивы: одни упрекают его в медлительности и нерешительности, другие - в поспешности. И все продолжают спорить о ценности результатов перестройки. Сам он считал, что произошедшие тогда перемены сделали возврат в прошлое невозможным.Он утверждал, что "стремился соединить политику с наукой, моралью, нравственностью, ответственностью перед людьми". Своим главным детищем Горбачев считал перестройку и ее завоевания – те политические свободы и права, "которые сейчас воспринимаются как само собой разумеющееся". И это, говорил он, не только свобода слова и право голосовать на выборах, но и возможность выехать за границу или открыть свой бизнес. Экс-президент всегда возражал против того, чтобы сводить итоги перестройки к распаду СССР.Горбачев заявлял, что его совесть чиста, отвергал разговоры о продажности, говоря, что никогда не был врагом своей страны. Хотя слухи о многочисленных дачах и роскошной жизни на фоне бедственного положения СССР буквально преследовали его. Отмечал, что страсть к власти ему не присуща. Маргарет Тэтчер в одну из последних встреч, когда оба уже оставили руководящие посты, спросила, не хочется ли ему еще "порулить". Горбачев вспоминал, что ответил что-то вроде "с меня хватит" или "я сыт по горло, даже больше".Партийная карьера и "малая перестройка"Горбачев - уроженец Ставрополья, выходец из крестьянской семьи. Оба его деда в 1930-х годах подверглись репрессиям. С началом войны отец ушел на фронт, был ранен, но вернулся живым, а 10-летний Миша с мамой несколько месяцев провели в оккупации. Семья жила в глубинке, в селе Привольное. Будучи подростком, Горбачев стал помощником комбайнера, за ударный труд получил орден Трудового Красного знамени, - помогал отцу на уборке хлеба. Кандидатом в члены КПСС стал еще в 10 классе. В школе была серебряная медаль, и его без экзаменов зачислили на юридический факультет МГУ, который он тоже окончил с отличием.Горбачев говорил, что учеба и Москва стали для него школой жизни. Здесь он знакомится с будущей женой – Раисой Титаренко. После вуза по распределению его направили в органы прокуратуры на Ставрополье, но почти сразу он сделал другой выбор, согласившись на комсомольскую работу. Говорил, что это было одно из решений, имевших определяющее значение в его жизни. Горбачев называл свою карьеру в КПСС успешной, но утверждал, что "не напрашивался ни на какую работу" и не имел "никаких ходатаев". Тем не менее, он действительно довольно быстро продвигался по партийной лестнице.Ему было всего 40 лет, когда он стал первым секретарем ставропольского крайкома и членом ЦК КПСС – самым молодым в Союзе. Годы работы на Ставрополье Горбачев называл "моя малая перестройка", тогда он поверил в свои силы. Он говорил, что в это время чувствовал поддержку сверху, прежде всего со стороны генерального секретаря Леонида Брежнева. Тогда же Горбачев, умевший располагать к себе, познакомился с высшими партийными руководителями. Среди них был Юрий Андропов, назвавший его "ставропольским самородком". Вероятно, именно он способствовал переводу Горбачева в столицу.Переезд в Москву и начало большой перестройкиЕго назначили в ЦК секретарем по сельскому хозяйству. Всего через семь лет он возглавил страну – стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Горбачев отмечал, что его избрание произошло тогда, когда перемены "стучались в окна и двери". Но всей громадности проблем он еще не представлял. Обстановку в стране политик тогда характеризовал фразой "так дальше жить нельзя". Его супруга вспоминала, как впервые услышала эти слова, когда муж вернулся с экстренного заседания политбюро после смерти генсека Константина Черненко.Энергичность и амбициозность Горбачева сильно отличали его от прежних руководителей. Госсекретарь США Джордж Шульц, вспоминая встречу с молодым генсеком, говорил, что тот был "свеж, как подснежник", хорошо информирован и очень умен. Брежневский застой сменила горбачевская "перестройка" - это слово из советского новояза вслед за "спутником" пришло в другие языки. В мире Советский Союз перестали считать "империей зла". А для рожденного в СССР дефицит, очереди, продуктовые карточки, как ускорение и гласность, останутся связаны с образом Горбачева. Он стал двигателем и лицом перестройки, но ее идеологом и архитектором был секретарь ЦК Александр Яковлев. Инициаторов перестройки нередко упрекали в отсутствии плана и программы реформ. Экс-президент СССР признавал, что точного "расписания" не было, но заявлял: "мы знали, в каком направлении идти".Горбачев, по его словам, ни разу не пожалел, что решился на реформы, а не воспользовался должностью, чтобы пару лет "поцарствовать". Он никогда не сомневался в правильности выбранного курса, но спустя годы признал, что многое сделал бы иначе. Например, раньше начал бы реформирование КПСС, децентрализацию и обновление Союза. Покидая пост, Горбачев констатировал: "старая система рухнула до того, как успела заработать новая". Признавал он и другие ошибки, например, бездействие в условиях возникшего в стране дефицита. Считал неверными некоторые свои кадровые решения. Например, о Борисе Ельцине, которого сам же выдвигал, впоследствии так и отзывался: "человек-ошибка моя". В той же мере это относилось и к людям из его окружения, затеявшим госпереворот."С Горби можно иметь дело"Смена внешнеполитического курса была связана не только с личными качествами нового генсека. Союз увязал в афганской войне, а давление ВПК на карман страны из-за гонки вооружений только росло. Предложенное Горбачевым "новое мышление" подразумевало, что "силе и оружию придется серьезно потесниться в качестве главного рычага мировой политики". Эта риторика сначала представлялась утопичной, а предложение полностью ликвидировать ядерное оружие к 2000 году и вовсе восприняли как пропагандистский ход. Но Горбачев действительно всегда был приверженцем уничтожения всех ядерных арсеналов. Возможно, влияние оказала и трагедия на Чернобыльской АЭС, произошедшая вскоре после его прихода к власти и продемонстрировавшая разрушительную мощь атомной энергии.Внешнеполитическими итогами перестройки Горбачев называл нормализацию отношений с Китаем и США, конец холодной войны и начало ядерного разоружения. Одной из целей СССР в то время было начать перемены и "открыться миру". "Мы хотим быть понятыми", - писал Горбачев. Кажется, на Западе его понимали. Больше того – советский лидер стал там популярнее, чем на родине. Еще не будучи генсеком, совершил поездки в Италию, Канаду, Бельгию, большое путешествие по Франции, где много общался, но не с первыми лицами, а с политиками и общественными деятелями. Так он начал завоевывать симпатии западного истеблишмента. Большое значение здесь сыграли встречи с премьером Британии Маргарет Тэтчер. Она говорила, что Горбачев ей нравится: "мы можем вести дела". Именно с подачи "железной леди" на Западе его стали называть Горби. Они с Тэтчер добились доверия в отношениях, даже при том, что сильно спорили о перспективах ядерного разоружения.За шесть лет у власти Горбачев больше десятка раз встречался с лидерами США Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим. СССР и Штаты в те годы подписали знаковые документы в сфере стратегической стабильности - договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и СНВ-1, ознаменовавший конец гонки вооружений. Потеплевшие тогда советско-американские отношения прошли проверку на прочность кризисом в Персидском заливе, урегулирование которого потребовало многочасовых переговоров Горбачева и Буша. Много позже экс-президент СССР критиковал "триумфаторство" США, объявивших себя победителями в холодной войне. Он был уверен, что Америке нужна своя перестройка.Миролюбие или слабостьПо инициативе Горбачева, считавшего присутствие СССР в Афганистане политической ошибкой, начался вывод советских войск. Он сыграл заметную роль в падении Берлинской стены. Это, как и перерезание колючей проволоки на границе Австрии и Венгрии, стало символом падения "железного занавеса". Принятие Парижской хартии для новой Европы вскоре ознаменовало и конец холодной войны. Противники этой линии расценивали мирные инициативы Горбачева как уступки Западу. Так восприняли, например, объявленный в одностороннем порядке мораторий на испытание ядерного оружия. Но сближение с Западом стало прологом ликвидации железного занавеса и серьезно снизило напряженность в мире.Горбачев пережил и своих американских визави, и "железную леди" Тэтчер, и "канцлера германского единства" Гельмута Коля. С ними удалось выстроить хорошие отношения. Он говорил, что ему было легко общаться с французским коллегой Франсуа Миттераном. А вот с Колем "начало было неважное" - канцлер даже сравнивал его с Геббельсом, - но потом они стали друзьями. Хотя его первое мнение о Рейгане ("настоящий динозавр из тех времен") не обнадеживало, и впечатление президента США, как написал американский Newsweek, было не лучше ("твердолобый большевик"), это не помешало им впоследствии наладить диалог.Тем не менее, звучат мнения об излишней доверчивости Горбачева в отношениях с западными партнерами. Его упрекают в том, что якобы получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально. Но люди из его окружения утверждают, что тема НАТО обсуждалась только в контексте объединенной Германии; советская сторона просто не ставила вопрос о членстве в альянсе тех стран, которые тогда еще входили в Варшавский договор, – это было бы абсурдом. Сам Горбачев парировал обвинения в том, что он "отдал" Восточную Европу: "Отдал – кому? Польшу – полякам, Чехословакию – чехам и словакам, Венгрию – венграм".Гласность и сухой законЕсли во внешней политике инструментом перестройки стало "новое мышление", то внутри страны символом перемен была гласность, которая предполагала не только свободу слова, но и открытость в действиях государства. Горбачев утверждал, что без гласности не было бы перемен. Был и другой взгляд на это – взгляд Александра Солженицына, считавшего, что "горбачевская гласность все погубила". Высланным из страны диссидентам тогда начали возвращать гражданство СССР. Горбачев говорил, что именно он дал возможность вернуться Солженицыну, Галине Вишневской, Мстиславу Ростроповичу. Он вернул из политической ссылки академика Андрея Сахарова. Их отношения не были простыми, хотя сам Горбачев считал Сахарова союзником по перестройке, а тот поддерживал его, "но не безоговорочно".Символом эпохи стала не только "горбачевская гласность", но и "горбачевский сухой закон" - при нем была объявлена четвертая за историю Советов антиалкогольная кампания. Цены на алкоголь повысили, продажу ограничили. Виноградники вырубали, но Горбачев настаивал, что таких указаний тогда не давал. Позже он признал, что в том виде кампания была ошибкой. При Горбачеве появился закон об индивидуальной трудовой деятельности, легализовавший частное предпринимательство, что долгое время было невозможно в коллективистском СССР. Внедрение некоторых элементов рыночной экономики - перевод предприятий на хозрасчет, самоокупаемость - также связано с фигурой Горбачева.При нем в СССР прошли первые демократические выборы. По сути, был сформирован первый в советской истории парламент – Съезд народных депутатов, затем избравший Горбачева президентом. Были отменены положение конституции о руководящей роли КПСС и однопартийная система. При Горбачеве в стране возродилась традиция празднования православного Рождества. Экс-президент инициировал разработку закона о свободе вероисповедания, с уважением относился к религии и верующим. Но сам себя к таковым не относил. Он не скрывал, что крещеный, но крестик не носил и не ходил в церковь.Август в КрымуПо сути с 1989 года политическая система начала распадаться. Попытки остановить процесс, силой подавив возмущения в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Риге, стали катализатором распада. Президент СССР утверждал, что все это было сделано за его спиной, кроме силового разгона протестов в Алма-Ате. Начался "парад суверенитетов", республики одна за другой объявляли о независимости. Горбачев предложил новый союзный договор - с передачей республикам большей части полномочий и созданием конфедеративного государства. Документ уже готовили к подписанию, но события августа 1991 года помешали этим планам.Горбачев тогда отдыхал с семьей в Крыму. Тем временем в Москве представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ, готовили госпереворот. Они объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в ночь на 19 августа - за сутки до подписания нового договора. Горбачев оказался изолирован на даче в Форосе, а сопротивление путчистам возглавило руководство РСФСР. После провала ГКЧП президент вернулся в столицу, но события тех трех августовских дней сильно ослабили его позиции.По словам Горбачева, он был "настолько уверен, что абсолютно все вопросы можно решить демократическим путем, что заигрался и проспал государственный переворот". Он говорил, что его уверенность переросла в самоуверенность. Но обвинения в развале страны политик всегда отвергал, а ответственными за срыв перестройки и распад СССР считал реакционеров, организовавших путч, и авантюристов, рвавшихся к власти и воспользовавшихся ситуацией. Горбачев, конечно, имел в виду руководство трех республик и лично Бориса Ельцина.После КремляПозже Горбачев признался, что знал о планах ГКЧП, но не мог отреагировать никак иначе – не хотел допустить большого кровопролития. Политик заявлял, что боролся за сохранение страны политическими средствами. Вскоре после подписания Беловежских соглашений и создания СНГ Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР. Это было "решение по принципиальным соображениям" - он пояснял, что готов на самые широкие полномочия для республик в рамках союзного государства, но с разъединением страны согласиться не может.Совет глав государств СНГ назначил ему пожизненные льготы: бывший президент получил специальную пенсию, госдачу, автомобиль и личную охрану. Покинув Кремль, Горбачев остался президентом, но не большой страны, а нескольких общественных организаций, которые сам же и основал, - Горбачев-фонда и Международного зеленого креста.Рейтинг политика в новой России был низким, хотя в политической жизни он продолжал участвовать. Горбачев баллотировался на пост президента в 1996 году, но получил немногим более 0,5% голосов; учредил партию социал-демократического толка, но ее ликвидировали решением суда. Он намеревался воссоздать ее, но все это осталось лишь в планах. Политик заявлял, что всегда разделял идею социализма, но боролся с той моделью, которая "отрицала демократию и делала ставку на диктатуру". И вообще считал, что "без демократии никуда".Раиса МаксимовнаСупругу Горбачева принято считать "эталонной" первой леди. Кандидат философских наук, эрудированная и элегантная женщина, она отлично одевалась и прекрасно себя держала. Раиса Максимовна сопровождала мужа во всех заграничных поездках, и - по воспоминаниям людей, работавших с Горбачевым, - готовилась к ним не меньше, чем супруг. Но, как и он, снискав симпатию на Западе, она нередко становилась объектом критики в Союзе.Номенклатура и обычные советские граждане – ее многие не любили, активно обсуждались дорогие украшения и шикарная одежда. Хотя есть мнение, что часть ювелирных гарнитуров на деле была только хорошей бижутерией, а наряды первая леди получала не от Сен-Лорана и Кардена, а от московских портних. Критики Горбачева уверены, что он часто советовался с женой, принимая политические решения, а некоторые убеждены, что влияние на супруга позволяло ей фактически управлять страной. Впрочем, люди из окружения экс-президента, знавшие их обоих, не считают, что она вмешивалась в профессиональные дела мужа.Тяжелая болезнь и уход супруги были для Горбачева самым большим ударом. Лейкоз у Раисы Максимовны обнаружили в июле 1999 года, через два месяца она скончалась. Он так и не оправился от этой потери, до конца дней остался вдовцом. Горбачев повторял, что в его жизни она занимала и занимает особое место, они были по-настоящему близки. У них родилась единственная дочь и две внучки. История их любви легла в основу постановки Театра наций с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым в главных ролях. Горбачев вместе с Андреем Макаревичем записал в память о жене пластинку с ее любимыми романсами.Горбачев на экранах и в жизниОн пел, писал книги, снимался в кино и даже в рекламе. С Биллом Клинтоном и Софи Лорен они озвучили аудиоверсию музыкальной сказки "Петя и волк", за что все трое получили "Грэмми". Экс-президент стал героем многих документальных фильмов и исполнил роль-камео в продолжении знаковой ленты Вима Вендерса "Небо над Берлином". Он участвовал в нескольких рекламных кампаниях за рубежом, самыми яркими стали ролик Pizza Hut и фото с дорожным саквояжем Louis Vuitton. Сам Горбачев говорил, что "влез в рекламу по нужде". Средства нужны были для финансирования основанных им общественных организаций.После отставки политик много ездил, читал лекции, общался со студентами в разных странах. В книгах он писал о событиях своей жизни, размышлял о ситуации в стране и мире. Сам себя Горбачев называл оптимистом, и этот манифест - "остаюсь оптимистом" - выбрал для заглавия одной из своих книг. Ему важно было не упустить происходящего в мире. Он любил повторять, что выписывает c десяток газет и журналов, много читает, но ТВ почти не смотрит. Отдыхать он тоже умел. Те, кто близко общался с экс-президентом, вспоминали и застолья с ним, и украинские песни в его исполнении, которые пела ему в детстве мама. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов иногда публиковал в соцсетях фото с их дружеских посиделок за кружкой пива или бокалом вина. Горбачев шутил: "не пьем, Господи, лечимся". А еще говорил, что пьянство – только когда пьют без тоста.Сложнее, чем простой ответОн обладал своим собственным, особым чувством юмора. Афористичными оказались его фразы "лучше работать завтра, чем сегодня" и "за власть надо держаться по-умному". Многим запомнилась и реплика на пресс-конференции вскоре после путча: "нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть ху на самом деле". Политик иногда прибегал к труднопереводимым фразеологизмам и в беседах с зарубежными лидерами.Своеобразие выступлений Горбачева стало притчей во языцех. И дело не только в южном говоре или дикции, а в ответах, которые редко бывали однозначны. Ярче всего характеризует эту манеру его собственная фраза: "Я вам отвечу по-горбачевски. Вы знаете, что это будет сложнее, чем простой ответ". Его речь не была импульсивна, чаще он "многозначительно недоговаривал", и знаковой в этом смысле стала фраза-паразит "ну вы меня понимаете". Когда журналистам в свое время удавалось ему дозвониться, он не отказывался поговорить, если позволяли обстоятельства и самочувствие. А заканчивал разговор почти всегда одинаково: "ну, пока!".

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813288823.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, справки, маргарет тэтчер, ссср, кпсс