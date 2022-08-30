https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813287586.html

Умер Михаил Горбачев

Умер Михаил Горбачев - РИА Новости, 31.08.2022

Умер Михаил Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, сообщили в Центральной клинической больнице. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-30T23:20

2022-08-30T23:20

2022-08-31T08:23

россия

михаил горбачев

ссср

привольное

ставропольский край

кпсс

мгу имени м. в. ломоносова

влксм

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, сообщили в Центральной клинической больнице. Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению направили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, затем будущий глава государства занимался партийной работой.В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии. Перестройка и "Новое мышление"Тогда же Горбачев объявил о программе реформ, которую позже назвали перестройкой. В Советском Союзе объявили политику гласности, в результате которой в 1990 году упразднили государственную цензуру. Узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "Новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно: по мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР. К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.Одной из основных заслуг Горбачева во внешней политике считается начало ядерного разоружения, также по его инициативе начался вывод советских войск из Афганистана.Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии. Тем не менее, противники расценивали его инициативы как уступки Западу: звучали упреки, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, глава государства не закрепил эти обещания формально.Парад суверенитетовВ 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом Советского Союза. Несмотря на то, что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.В апреле 1991 года Горбачев подписал соглашения с руководителями десяти союзных республик о совместной подготовке проекта нового Союзного договора, призванного сохранить Советский Союз, подписание которого назначили на 20 августа. 19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачева, включая "силовых" министров, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. После провала попытки переворота 21 августа 1991 года Горбачев вернулся к исполнению функций президента, но его позиции значительно ослабли. Спустя три дня объявил о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС.25 декабря после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки он выступал с лекциями, давал интервью, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813289147.html

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813288823.html

россия

ссср

привольное

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, михаил горбачев, ссср, привольное, ставропольский край, кпсс, мгу имени м. в. ломоносова, влксм, умер михаил горбачев