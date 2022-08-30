https://ria.ru/20220830/germaniya-1813188609.html

Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"

Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 30.08.2022

Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"

Группа немецких активистов устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Любмина с требованиями скорейшего запуска трубопровода "Северный поток — 2", пишет... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:55

2022-08-30T15:55

2022-08-30T20:18

в мире

германия

россия

северный поток — 2

балтийское море

олаф шольц

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Группа немецких активистов устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Любмина с требованиями скорейшего запуска трубопровода "Северный поток — 2", пишет газета Berliner Zeitung."Участники акции добивались введения трубопровода в эксплуатацию. Полиция и силы безопасности разогнали их", — говорится в публикации.По данным других СМИ, одному из демонстрантов, переодетому в спецодежду, удалось проникнуть на территорию станции. Остальная часть группы развернула транспарант с требованием при въезде на объект.Активисты заявили, что "имеют право пользоваться газом "Северного потока — 2", потому что его построили на их налоги", пишут издания.Как заявлял ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, Германия может пойти на запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой из-за ухудшения ситуации с запасами газа в стране.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.

https://ria.ru/20220823/gaz-1811602310.html

https://ria.ru/20220823/miting-1811675084.html

https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html

германия

россия

балтийское море

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, россия, северный поток — 2, балтийское море, олаф шольц