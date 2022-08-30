15:55 30.08.2022 (обновлено: 20:18 30.08.2022)
Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"
Berliner Zeitung: немецкие активисты потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"
© AFP 2022 / Odd AndersenОбъект приема и распределения природного газа на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade в Любмине
Объект приема и распределения природного газа на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade в Любмине. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Группа немецких активистов устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Любмина с требованиями скорейшего запуска трубопровода "Северный поток — 2", пишет газета Berliner Zeitung.
"Участники акции добивались введения трубопровода в эксплуатацию. Полиция и силы безопасности разогнали их", — говорится в публикации.
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По данным других СМИ, одному из демонстрантов, переодетому в спецодежду, удалось проникнуть на территорию станции. Остальная часть группы развернула транспарант с требованием при въезде на объект.
Активисты заявили, что "имеют право пользоваться газом "Северного потока — 2", потому что его построили на их налоги", пишут издания.
Как заявлял ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, Германия может пойти на запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой из-за ухудшения ситуации с запасами газа в стране.
Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
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