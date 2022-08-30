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Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 30.08.2022
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Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"
Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 30.08.2022
Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"
Группа немецких активистов устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Любмина с требованиями скорейшего запуска трубопровода "Северный поток — 2", пишет... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:55
2022-08-30T20:18
в мире
германия
россия
северный поток — 2
балтийское море
олаф шольц
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Группа немецких активистов устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Любмина с требованиями скорейшего запуска трубопровода "Северный поток — 2", пишет газета Berliner Zeitung."Участники акции добивались введения трубопровода в эксплуатацию. Полиция и силы безопасности разогнали их", — говорится в публикации.По данным других СМИ, одному из демонстрантов, переодетому в спецодежду, удалось проникнуть на территорию станции. Остальная часть группы развернула транспарант с требованием при въезде на объект.Активисты заявили, что "имеют право пользоваться газом "Северного потока — 2", потому что его построили на их налоги", пишут издания.Как заявлял ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, Германия может пойти на запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой из-за ухудшения ситуации с запасами газа в стране.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
https://ria.ru/20220823/gaz-1811602310.html
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60
в мире, германия, россия, северный поток — 2, балтийское море, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, Северный поток — 2, Балтийское море, Олаф Шольц
15:55 30.08.2022 (обновлено: 20:18 30.08.2022)
 
Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"

Berliner Zeitung: немецкие активисты потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"

© AFP 2022 / Odd AndersenОбъект приема и распределения природного газа на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade в Любмине
Объект приема и распределения природного газа на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade в Любмине - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Odd Andersen
Объект приема и распределения природного газа на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade в Любмине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Группа немецких активистов устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Любмина с требованиями скорейшего запуска трубопровода "Северный поток — 2", пишет газета Berliner Zeitung.
"Участники акции добивались введения трубопровода в эксплуатацию. Полиция и силы безопасности разогнали их", — говорится в публикации.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 16:09
Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2"
По данным других СМИ, одному из демонстрантов, переодетому в спецодежду, удалось проникнуть на территорию станции. Остальная часть группы развернула транспарант с требованием при въезде на объект.
Активисты заявили, что "имеют право пользоваться газом "Северного потока — 2", потому что его построили на их налоги", пишут издания.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 19:21
АдГ хочет провести митинг с требованием запустить "Северный поток — 2"
Как заявлял ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, Германия может пойти на запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой из-за ухудшения ситуации с запасами газа в стране.
Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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В миреГерманияРоссияСеверный поток — 2Балтийское мореОлаф Шольц
 
 
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