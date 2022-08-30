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В Италии убрали российский флаг с вершины горы - РИА Новости, 30.08.2022
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В Италии убрали российский флаг с вершины горы
В Италии убрали российский флаг с вершины горы - РИА Новости, 30.08.2022
В Италии убрали российский флаг с вершины горы
Волонтеры и карабинеры сняли российский флаг с креста на вершине горы Чима Ланча в автономной провинции Тренто на севере Италии, рассказал РИА Новости мэр... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:49
2022-08-30T17:49
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россия
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РИМ, 30 авг – РИА Новости. Волонтеры и карабинеры сняли российский флаг с креста на вершине горы Чима Ланча в автономной провинции Тренто на севере Италии, рассказал РИА Новости мэр города Каризоло Артуро Повинелли.По его словам, крест на высоте 2300 метров был установлен в 1946 году в знак окончания Второй мировой войны. "Мы сделали это в память о всех жертвах, чтобы поблагодарить небеса за то, что война завершилась", - сказал Повинелли.На минувшей неделе один из местных альпинистов рассказал о появлении российского триколора и выразил готовность самостоятельно снять его с креста высотой в несколько метров.Повинелли подчеркнул, что неизвестные устанавливают флаги на вершине креста не впервые. За нынешнее лето это произошло уже в третий раз: при этом он затруднился сообщить, были ли российскими флаги ранее."Этот крест – символ мира, и те, кто размещают на нем флаги, не выражают к нему уважения вне зависимости от своей национальности. Достаточно сказать, что мы не поместили туда итальянский флаг", - сказал Повинелли. Он подчеркнул, что неизвестные, установившие флаг на горе, должны были обладать серьезной физической подготовкой: подъем от городка Каризоло до вершины занимает три часа.
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в мире, италия, россия
В мире, Италия, Россия
17:49 30.08.2022
 
В Италии убрали российский флаг с вершины горы

В итальянской провинции Тренто убрали российский флаг с креста на вершине горы Чима

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России . Архивное фото
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РИМ, 30 авг – РИА Новости. Волонтеры и карабинеры сняли российский флаг с креста на вершине горы Чима Ланча в автономной провинции Тренто на севере Италии, рассказал РИА Новости мэр города Каризоло Артуро Повинелли.
По его словам, крест на высоте 2300 метров был установлен в 1946 году в знак окончания Второй мировой войны. "Мы сделали это в память о всех жертвах, чтобы поблагодарить небеса за то, что война завершилась", - сказал Повинелли.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 07:03
В День флага России волонтеры организуют патриотические флешмобы
На минувшей неделе один из местных альпинистов рассказал о появлении российского триколора и выразил готовность самостоятельно снять его с креста высотой в несколько метров.
Повинелли подчеркнул, что неизвестные устанавливают флаги на вершине креста не впервые. За нынешнее лето это произошло уже в третий раз: при этом он затруднился сообщить, были ли российскими флаги ранее.
"Этот крест – символ мира, и те, кто размещают на нем флаги, не выражают к нему уважения вне зависимости от своей национальности. Достаточно сказать, что мы не поместили туда итальянский флаг", - сказал Повинелли. Он подчеркнул, что неизвестные, установившие флаг на горе, должны были обладать серьезной физической подготовкой: подъем от городка Каризоло до вершины занимает три часа.
Краски триколора. Как россияне отметили День государственного флага
© РИА Новости / Сергей Гунеев

В России 22 августа отмечают День государственного флага.

Торжественная церемония поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага РФ в Парке Победы на Поклонной горе
1 из 8

В России 22 августа отмечают День государственного флага.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин прибыл в Парк Победы на Поклонной горе, где торжественно подняли российский триколор.

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага РФ в Парке Победы на Поклонной горе
2 из 8

Владимир Путин прибыл в Парк Победы на Поклонной горе, где торжественно подняли российский триколор.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В этот день по всей стране прошли акции и мероприятия в честь праздника.

Почетный караул Кубанского казачьего войска готовится к поднятию государственного флага РФ на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня Государственного флага РФ.
3 из 8

В этот день по всей стране прошли акции и мероприятия в честь праздника.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Почетный караул Кубанского казачьего войска принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Главной городской площади Краснодара.

Почетный караул Кубанского казачьего войска на церемонии поднятия государственного флага РФ на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня Государственного флага РФ.
4 из 8

Почетный караул Кубанского казачьего войска принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Главной городской площади Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В это время в парке 30-летия Победы в Краснодаре прошла акция, приуроченная празднику.

 Девушки во время празднования Дня Государственного флага РФ в парке 30-летия Победы в Краснодаре.
5 из 8

В это время в парке 30-летия Победы в Краснодаре прошла акция, приуроченная празднику.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Волонтеры раздавали ленточки с триколором всем желающим.

Волонтер цепляет ленточку с триколором на грудь девушке во время празднования Дня Государственного флага РФ в парке 30-летия Победы в Краснодаре.
6 из 8

Волонтеры раздавали ленточки с триколором всем желающим.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Илья Наймушин

В Красноярском крае в честь праздника организовали 112-километровый эстафетный заплыв в холодной воде на реке Енисей.

Участники на финише 112-километрового эстафетного заплыва в холодной воде на реке Енисей в честь Дня Государственного флага Российской Федерации в Красноярском крае
7 из 8

В Красноярском крае в честь праздника организовали 112-километровый эстафетный заплыв в холодной воде на реке Енисей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. "Отцом" современного российского флага принято считать Петра Великого.

Участники акции Триколор, приуроченной к Дню Государственного флага, в Екатеринбурге
8 из 8

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. "Отцом" современного российского флага принято считать Петра Великого.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 8

В России 22 августа отмечают День государственного флага.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
2 из 8

Владимир Путин прибыл в Парк Победы на Поклонной горе, где торжественно подняли российский триколор.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
3 из 8

В этот день по всей стране прошли акции и мероприятия в честь праздника.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
4 из 8

Почетный караул Кубанского казачьего войска принял участие в церемонии поднятия государственного флага на Главной городской площади Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
5 из 8

В это время в парке 30-летия Победы в Краснодаре прошла акция, приуроченная празднику.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
6 из 8

Волонтеры раздавали ленточки с триколором всем желающим.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
7 из 8

В Красноярском крае в честь праздника организовали 112-километровый эстафетный заплыв в холодной воде на реке Енисей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
8 из 8

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. "Отцом" современного российского флага принято считать Петра Великого.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
 
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