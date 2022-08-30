https://ria.ru/20220830/flag-1813232165.html

В Италии убрали российский флаг с вершины горы

В Италии убрали российский флаг с вершины горы - РИА Новости, 30.08.2022

В Италии убрали российский флаг с вершины горы

Волонтеры и карабинеры сняли российский флаг с креста на вершине горы Чима Ланча в автономной провинции Тренто на севере Италии, рассказал РИА Новости мэр... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:49

2022-08-30T17:49

2022-08-30T17:49

в мире

италия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg

РИМ, 30 авг – РИА Новости. Волонтеры и карабинеры сняли российский флаг с креста на вершине горы Чима Ланча в автономной провинции Тренто на севере Италии, рассказал РИА Новости мэр города Каризоло Артуро Повинелли.По его словам, крест на высоте 2300 метров был установлен в 1946 году в знак окончания Второй мировой войны. "Мы сделали это в память о всех жертвах, чтобы поблагодарить небеса за то, что война завершилась", - сказал Повинелли.На минувшей неделе один из местных альпинистов рассказал о появлении российского триколора и выразил готовность самостоятельно снять его с креста высотой в несколько метров.Повинелли подчеркнул, что неизвестные устанавливают флаги на вершине креста не впервые. За нынешнее лето это произошло уже в третий раз: при этом он затруднился сообщить, были ли российскими флаги ранее."Этот крест – символ мира, и те, кто размещают на нем флаги, не выражают к нему уважения вне зависимости от своей национальности. Достаточно сказать, что мы не поместили туда итальянский флаг", - сказал Повинелли. Он подчеркнул, что неизвестные, установившие флаг на горе, должны были обладать серьезной физической подготовкой: подъем от городка Каризоло до вершины занимает три часа.

https://ria.ru/20220822/flag-1811189421.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, россия