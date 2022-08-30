В Италии убрали российский флаг с вершины горы

РИМ, 30 авг – РИА Новости. Волонтеры и карабинеры сняли российский флаг с креста на вершине горы Чима Ланча в автономной провинции Тренто на севере Италии, рассказал РИА Новости мэр города Каризоло Артуро Повинелли.По его словам, крест на высоте 2300 метров был установлен в 1946 году в знак окончания Второй мировой войны. "Мы сделали это в память о всех жертвах, чтобы поблагодарить небеса за то, что война завершилась", - сказал Повинелли.На минувшей неделе один из местных альпинистов рассказал о появлении российского триколора и выразил готовность самостоятельно снять его с креста высотой в несколько метров.Повинелли подчеркнул, что неизвестные устанавливают флаги на вершине креста не впервые. За нынешнее лето это произошло уже в третий раз: при этом он затруднился сообщить, были ли российскими флаги ранее."Этот крест – символ мира, и те, кто размещают на нем флаги, не выражают к нему уважения вне зависимости от своей национальности. Достаточно сказать, что мы не поместили туда итальянский флаг", - сказал Повинелли. Он подчеркнул, что неизвестные, установившие флаг на горе, должны были обладать серьезной физической подготовкой: подъем от городка Каризоло до вершины занимает три часа.
РИМ, 30 авг – РИА Новости. Волонтеры и карабинеры сняли российский флаг с креста на вершине горы Чима Ланча в автономной провинции Тренто на севере Италии, рассказал РИА Новости мэр города Каризоло Артуро Повинелли.
По его словам, крест на высоте 2300 метров был установлен в 1946 году в знак окончания Второй мировой войны. "Мы сделали это в память о всех жертвах, чтобы поблагодарить небеса за то, что война завершилась", - сказал Повинелли.
На минувшей неделе один из местных альпинистов рассказал о появлении российского триколора и выразил готовность самостоятельно снять его с креста высотой в несколько метров.
Повинелли подчеркнул, что неизвестные устанавливают флаги на вершине креста не впервые. За нынешнее лето это произошло уже в третий раз: при этом он затруднился сообщить, были ли российскими флаги ранее.
"Этот крест – символ мира, и те, кто размещают на нем флаги, не выражают к нему уважения вне зависимости от своей национальности. Достаточно сказать, что мы не поместили туда итальянский флаг", - сказал Повинелли. Он подчеркнул, что неизвестные, установившие флаг на горе, должны были обладать серьезной физической подготовкой: подъем от городка Каризоло до вершины занимает три часа.
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