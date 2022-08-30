Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813055343.html
Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС
Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС - РИА Новости, 30.08.2022
Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС
Ряд стран Европейского союза могут заявить о выходе из объединения в связи с предложением канцлера ФРГ Олафа Шольца о реформе ЕС и отказе от права вето,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:24
2022-08-30T08:24
в мире
германия
евросоюз
европа
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ряд стран Европейского союза могут заявить о выходе из объединения в связи с предложением канцлера ФРГ Олафа Шольца о реформе ЕС и отказе от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека. Он сказал, что там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом.По словам эксперта, заявление Шольца "заставляет руководство европейских стран задуматься о выходе из Евросоюза" и "вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику"."Первыми из ЕС могут выйти Венгрия и Голландия. Возможно, Нидерланды, Болгария, Румыния, Испания. Дело может дойти до маленьких стран - до Болгарии и стран, которые недавно вошли в ЕС", - сказал Гусев.Эксперт считает, что своими заявлениями Шольц "отталкивает" страны, которые хотят присоединиться к Евросоюзу."Последствия могут быть для тех стран, которых сейчас зовут в Евросоюз, - они могут туда не пойти, потому что, я напомню, в Европе 54 страны, а в ЕС только 29, поэтому есть еще "осенний" набор. Своими действиями Евросоюз отталкивает страны от вхождения в ЕС", - сказал эксперт.По его мнению, своим предложением Шольц разваливает Европейский союз."Шольц целенаправленно подобного рода заявлениями разваливает Евросоюз, потому что Германия - это столп Евросоюза, страна, которая вносит основную лепту в бюджет ЕС", - резюмировал Гусев.Канцлер ФРГ Олаф Шольц также поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового Европейского политического сообщества с целью более тесного взаимодействия со странами Европы, не входящими в Евросоюз. По мнению Шольца, на новой площадке можно было бы обсуждать вопросы, касающиеся безопасности и энергетики, а также защиты климата. При этом, по его словам, "речь не идет об альтернативе предстоящему расширению ЕС".
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
https://ria.ru/20220829/reykh-1813032587.html
https://ria.ru/20220825/evropa-1811927244.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, евросоюз, европа, олаф шольц
В мире, Германия, Евросоюз, Европа, Олаф Шольц
08:24 30.08.2022
 
Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС

Эксперт РАН Гусев: Шольц идеями о реформе ЕС отталкивает страны от вхождения в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ряд стран Европейского союза могут заявить о выходе из объединения в связи с предложением канцлера ФРГ Олафа Шольца о реформе ЕС и отказе от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека. Он сказал, что там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
Усиление евроинтеграции закончится разделом Европы
По словам эксперта, заявление Шольца "заставляет руководство европейских стран задуматься о выходе из Евросоюза" и "вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику".
"Первыми из ЕС могут выйти Венгрия и Голландия. Возможно, Нидерланды, Болгария, Румыния, Испания. Дело может дойти до маленьких стран - до Болгарии и стран, которые недавно вошли в ЕС", - сказал Гусев.
Эксперт считает, что своими заявлениями Шольц "отталкивает" страны, которые хотят присоединиться к Евросоюзу.
"Последствия могут быть для тех стран, которых сейчас зовут в Евросоюз, - они могут туда не пойти, потому что, я напомню, в Европе 54 страны, а в ЕС только 29, поэтому есть еще "осенний" набор. Своими действиями Евросоюз отталкивает страны от вхождения в ЕС", - сказал эксперт.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 22:45
"Когда Германия расширяется, приходит Рейх". Идея Шольца напугала французов
По его мнению, своим предложением Шольц разваливает Европейский союз.
"Шольц целенаправленно подобного рода заявлениями разваливает Евросоюз, потому что Германия - это столп Евросоюза, страна, которая вносит основную лепту в бюджет ЕС", - резюмировал Гусев.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового Европейского политического сообщества с целью более тесного взаимодействия со странами Европы, не входящими в Евросоюз. По мнению Шольца, на новой площадке можно было бы обсуждать вопросы, касающиеся безопасности и энергетики, а также защиты климата. При этом, по его словам, "речь не идет об альтернативе предстоящему расширению ЕС".
Канцлер Германии Олаф Шольц уходит после выступления на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 08:00
Почему Берлин уверен, что Европа сильнее России
 
В миреГерманияЕвросоюзЕвропаОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала