https://ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813055343.html

Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС

Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС - РИА Новости, 30.08.2022

Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС

Ряд стран Европейского союза могут заявить о выходе из объединения в связи с предложением канцлера ФРГ Олафа Шольца о реформе ЕС и отказе от права вето,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:24

2022-08-30T08:24

2022-08-30T08:24

в мире

германия

евросоюз

европа

олаф шольц

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ряд стран Европейского союза могут заявить о выходе из объединения в связи с предложением канцлера ФРГ Олафа Шольца о реформе ЕС и отказе от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека. Он сказал, что там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом.По словам эксперта, заявление Шольца "заставляет руководство европейских стран задуматься о выходе из Евросоюза" и "вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику"."Первыми из ЕС могут выйти Венгрия и Голландия. Возможно, Нидерланды, Болгария, Румыния, Испания. Дело может дойти до маленьких стран - до Болгарии и стран, которые недавно вошли в ЕС", - сказал Гусев.Эксперт считает, что своими заявлениями Шольц "отталкивает" страны, которые хотят присоединиться к Евросоюзу."Последствия могут быть для тех стран, которых сейчас зовут в Евросоюз, - они могут туда не пойти, потому что, я напомню, в Европе 54 страны, а в ЕС только 29, поэтому есть еще "осенний" набор. Своими действиями Евросоюз отталкивает страны от вхождения в ЕС", - сказал эксперт.По его мнению, своим предложением Шольц разваливает Европейский союз."Шольц целенаправленно подобного рода заявлениями разваливает Евросоюз, потому что Германия - это столп Евросоюза, страна, которая вносит основную лепту в бюджет ЕС", - резюмировал Гусев.Канцлер ФРГ Олаф Шольц также поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового Европейского политического сообщества с целью более тесного взаимодействия со странами Европы, не входящими в Евросоюз. По мнению Шольца, на новой площадке можно было бы обсуждать вопросы, касающиеся безопасности и энергетики, а также защиты климата. При этом, по его словам, "речь не идет об альтернативе предстоящему расширению ЕС".

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

https://ria.ru/20220829/reykh-1813032587.html

https://ria.ru/20220825/evropa-1811927244.html

германия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, евросоюз, европа, олаф шольц