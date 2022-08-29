15:25 29.08.2022 (обновлено: 16:40 29.08.2022)
Шольц предложил обсудить реформу ЕС и отказ от права вето
Канцлер ФРГ Шольц предложил обсудить реформу Евросоюза и отказ от права вето
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза должны обсудить реформу объединения, в частности, подумать над отказом от права вето при принятии некоторых решений, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Карлове университете в Праге.
"Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом", — сказал политик.
Он подчеркнул, что прежде всего страны-кандидаты должны соответствовать критериям для вступления в ЕС, но и сам Евросоюз должен быть готов их принять.
"Мы не сможем избежать этих дебатов, по крайней мере, если мы серьезно относимся к перспективе вступления (новых членов. — Прим. ред.) в ЕС. И мы должны серьезно относиться к своим обещаниям о вступлении, потому что это единственный путь к достижению стабильности на континенте. Поэтому давайте обсудим реформы", — сказал канцлер.
Он добавил, что принцип большинства можно опробовать при принятии решений "в области санкций или в вопросах, затрагивающих права человека".
27 августа, 22:08Мир состоит не только из Америки и Европы, заявил глава МИД Венгрии
Канцлер также поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового европейского политического сообщества для более тесного взаимодействия со странами Европы, не входящими в ЕС. По мнению Шольца, на новой площадке можно было бы обсуждать вопросы, касающиеся безопасности и энергетики, а также защиты климата. При этом, по его словам, "речь не идет об альтернативе предстоящему расширению ЕС".
В конце мая при подготовке шестого пакета санкций ЕС против России стало известно, что Венгрия заблокировала введение полного эмбарго на поставки российской нефти. Так, по данным газеты Financial Times, премьер Виктор Орбан в качестве условия поддержки санкций попросил у главы Евросовета Шарля Мишеля предоставить информацию, из каких источников будет финансироваться помощь для Будапешта в случае отказа от российской нефти.