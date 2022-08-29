https://ria.ru/20220829/reforma-1812920637.html

Шольц предложил обсудить реформу ЕС и отказ от права вето

Шольц предложил обсудить реформу ЕС и отказ от права вето - РИА Новости, 29.08.2022

Шольц предложил обсудить реформу ЕС и отказ от права вето

Страны Евросоюза должны обсудить реформу объединения, в частности, подумать над отказом от права вето при принятии некоторых решений, заявил канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:25

2022-08-29T15:25

2022-08-29T16:40

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БЕРЛИН, 29 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза должны обсудить реформу объединения, в частности, подумать над отказом от права вето при принятии некоторых решений, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Карлове университете в Праге."Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом", — сказал политик.Он подчеркнул, что прежде всего страны-кандидаты должны соответствовать критериям для вступления в ЕС, но и сам Евросоюз должен быть готов их принять.Он добавил, что принцип большинства можно опробовать при принятии решений "в области санкций или в вопросах, затрагивающих права человека".Канцлер также поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового европейского политического сообщества для более тесного взаимодействия со странами Европы, не входящими в ЕС. По мнению Шольца, на новой площадке можно было бы обсуждать вопросы, касающиеся безопасности и энергетики, а также защиты климата. При этом, по его словам, "речь не идет об альтернативе предстоящему расширению ЕС".В конце мая при подготовке шестого пакета санкций ЕС против России стало известно, что Венгрия заблокировала введение полного эмбарго на поставки российской нефти. Так, по данным газеты Financial Times, премьер Виктор Орбан в качестве условия поддержки санкций попросил у главы Евросовета Шарля Мишеля предоставить информацию, из каких источников будет финансироваться помощь для Будапешта в случае отказа от российской нефти.

https://ria.ru/20220827/siyyarto-1812631169.html

https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812687469.html

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в мире, евросоюз, олаф шольц, германия, эммануэль макрон, франция, европа