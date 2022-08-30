https://ria.ru/20220830/evro-1813236630.html

Сенатор предложил асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян

Сенатор предложил асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян - РИА Новости, 30.08.2022

Сенатор предложил асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что в ответ на действия финских таможенников, изымающих евро у россиян при выезде из... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:03

2022-08-30T18:03

2022-08-30T18:03

финляндия

россия

санкции в отношении россии

санкции

в мире

владимир джабаров

совет федерации рф

евро

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что в ответ на действия финских таможенников, изымающих евро у россиян при выезде из страны, можно принять асимметричные меры: принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу.Ранее СМИ написали, что на границе с Финляндией у россиян начали изымать наличные купюры евро, заявляя, что вывозить евро в Россию нельзя из-за санкций."Ну, похоже, пошли вразнос. А может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остаётся часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро", - написал сенатор в Telegram-канале.По его мнению, так будет "все по-честному".

https://ria.ru/20220830/granitsa-1813212189.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, владимир джабаров, совет федерации рф, евро, рубль