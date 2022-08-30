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Сенатор предложил асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян
Сенатор предложил асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян - РИА Новости, 30.08.2022
Сенатор предложил асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что в ответ на действия финских таможенников, изымающих евро у россиян при выезде из... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:03
2022-08-30T18:03
2022-08-30T18:03
финляндия
россия
санкции в отношении россии
санкции
в мире
владимир джабаров
совет федерации рф
евро
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что в ответ на действия финских таможенников, изымающих евро у россиян при выезде из страны, можно принять асимметричные меры: принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу.Ранее СМИ написали, что на границе с Финляндией у россиян начали изымать наличные купюры евро, заявляя, что вывозить евро в Россию нельзя из-за санкций."Ну, похоже, пошли вразнос. А может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остаётся часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро", - написал сенатор в Telegram-канале.По его мнению, так будет "все по-честному".
https://ria.ru/20220830/granitsa-1813212189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сенатор предложил асимметричный ответ на изъятие финнами евро у россиян
Сенатор Джабаров предложил принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на рубли