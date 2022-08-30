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В Волгограде мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера
В Волгограде мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера - РИА Новости, 30.08.2022
В Волгограде мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера
Уголовное дело завели на жителя Волгограда, сбившего на электросамокате пенсионера, который умер в больнице от полученной травмы, сообщила во вторник... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:12
2022-08-30T12:12
2022-08-30T12:14
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 30 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели на жителя Волгограда, сбившего на электросамокате пенсионера, который умер в больнице от полученной травмы, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, 27 августа 35-летний мужчина ехал на электросамокате по пешеходной дорожке Астраханского моста в Волгограде и врезался в идущего навстречу 75-летнего пенсионера. Пожилой человек упал и ударился головой."В результате наезда потерпевший с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказание помощи скончался", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что против волгоградца возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20220815/samokat-1809794243.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
12:12 30.08.2022 (обновлено: 12:14 30.08.2022)
В Волгограде мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера
Волгоградский СК возбудил дело после ДТП с электросамокатом, в котором погиб пенсионер