https://ria.ru/20220830/dtp-1813101277.html

В Волгограде мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера

В Волгограде мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера - РИА Новости, 30.08.2022

В Волгограде мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера

Уголовное дело завели на жителя Волгограда, сбившего на электросамокате пенсионера, который умер в больнице от полученной травмы, сообщила во вторник... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:12

2022-08-30T12:12

2022-08-30T12:14

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 30 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели на жителя Волгограда, сбившего на электросамокате пенсионера, который умер в больнице от полученной травмы, сообщила во вторник пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, 27 августа 35-летний мужчина ехал на электросамокате по пешеходной дорожке Астраханского моста в Волгограде и врезался в идущего навстречу 75-летнего пенсионера. Пожилой человек упал и ударился головой."В результате наезда потерпевший с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказание помощи скончался", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что против волгоградца возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20220815/samokat-1809794243.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)