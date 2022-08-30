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В Совфеде анонсировали слушания по проекту бюджета на три года - РИА Новости, 30.08.2022
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В Совфеде анонсировали слушания по проекту бюджета на три года
В Совфеде анонсировали слушания по проекту бюджета на три года - РИА Новости, 30.08.2022
В Совфеде анонсировали слушания по проекту бюджета на три года
В Совете Федерации 3 октября пройдут слушания по проекту федерального бюджета РФ на предстоящие три года, их проведет председатель палаты Валентина Матвиенко,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:38
2022-08-30T10:58
политика
совет федерации рф
бюджет
валентина матвиенко
анатолий артамонов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Совете Федерации 3 октября пройдут слушания по проекту федерального бюджета РФ на предстоящие три года, их проведет председатель палаты Валентина Матвиенко, сообщил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов."Я всех приглашаю, Валентина Ивановна будет проводить эти слушания 3 октября", - сказал Артамонов на заседании комитета во вторник. Он отметил, что Совет Федерации, так же как и Госдума, получает проект основного финансового документа страны и проводит публичные слушания.Сенатор подчеркнул, что сейчас идет формирование проекта федерального бюджета, "сейчас эта работа практически уже завершена, и в скором времени Госдума получит проект закона для рассмотрения, и мы получим".
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политика, совет федерации рф, бюджет, валентина матвиенко, анатолий артамонов
Политика, Совет Федерации РФ, Бюджет, Валентина Матвиенко, Анатолий Артамонов
10:38 30.08.2022 (обновлено: 10:58 30.08.2022)
 
В Совфеде анонсировали слушания по проекту бюджета на три года

Спикер Совфеда Матвиенко 3 октября проведет слушания по проекту бюджета на три года

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Совете Федерации 3 октября пройдут слушания по проекту федерального бюджета РФ на предстоящие три года, их проведет председатель палаты Валентина Матвиенко, сообщил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
"Я всех приглашаю, Валентина Ивановна будет проводить эти слушания 3 октября", - сказал Артамонов на заседании комитета во вторник. Он отметил, что Совет Федерации, так же как и Госдума, получает проект основного финансового документа страны и проводит публичные слушания.
Сенатор подчеркнул, что сейчас идет формирование проекта федерального бюджета, "сейчас эта работа практически уже завершена, и в скором времени Госдума получит проект закона для рассмотрения, и мы получим".
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 09:56
Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год
 
ПолитикаСовет Федерации РФБюджетВалентина МатвиенкоАнатолий Артамонов
 
 
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