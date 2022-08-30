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Суд отменил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова - РИА Новости, 30.08.2022
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Суд отменил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова
Суд отменил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова - РИА Новости, 30.08.2022
Суд отменил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление Свердловского районного суда Красноярска на арест имущества "авторитетного"... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:15
2022-08-30T09:15
происшествия
красноярский край
анатолий быков
задержание анатолия быкова
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КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление Свердловского районного суда Красноярска на арест имущества "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова на сумму более 9,5 миллиона рублей, отменил решение суда первой инстанции, сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.В конце июля региональный главк СК РФ сообщал, что Свердловский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал имущество Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллиона рублей.В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время идет рассмотрение второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
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происшествия, красноярский край, анатолий быков, задержание анатолия быкова
Происшествия, Красноярский край, Анатолий Быков, Задержание Анатолия Быкова
09:15 30.08.2022
 
Суд отменил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова

Адвокат Прохоров: суд отменил арест на имущество бизнесмена Быкова на 9,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда / Перейти в фотобанкБизнесмен и политик Анатолий Быков на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска
Бизнесмен и политик Анатолий Быков на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда
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Бизнесмен и политик Анатолий Быков на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление Свердловского районного суда Красноярска на арест имущества "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова на сумму более 9,5 миллиона рублей, отменил решение суда первой инстанции, сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.
В конце июля региональный главк СК РФ сообщал, что Свердловский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал имущество Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллиона рублей.
"Только что закончилось апелляционное рассмотрение жалобы на это решение. По результатам рассмотрения данной жалобы защиты постановление суда отменено, материал по ходатайству органов следствия направлен в Емельяновский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщил Прохоров в Telegram-канале.
В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время идет рассмотрение второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
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ПроисшествияКрасноярский крайАнатолий БыковЗадержание Анатолия Быкова
 
 
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