https://ria.ru/20220830/bykov-1813059714.html

Суд отменил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова

Суд отменил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова - РИА Новости, 30.08.2022

Суд отменил арест на имущество красноярского бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление Свердловского районного суда Красноярска на арест имущества "авторитетного"... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:15

2022-08-30T09:15

2022-08-30T09:15

происшествия

красноярский край

анатолий быков

задержание анатолия быкова

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КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление Свердловского районного суда Красноярска на арест имущества "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова на сумму более 9,5 миллиона рублей, отменил решение суда первой инстанции, сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.В конце июля региональный главк СК РФ сообщал, что Свердловский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал имущество Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллиона рублей.В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время идет рассмотрение второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, анатолий быков, задержание анатолия быкова