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Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова - РИА Новости, 22.07.2022
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Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова
Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова - РИА Новости, 22.07.2022
Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова
Суд арестовал имущество "авторитетного" красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по уголовному делу о руководстве преступным сообществом и убийстве, сообщает... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:29
2022-07-22T15:29
происшествия
анатолий быков
красноярск
красноярский край
задержание анатолия быкова
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КРАСНОЯРСК, 22 июн – РИА Новости. Суд арестовал имущество "авторитетного" красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по уголовному делу о руководстве преступным сообществом и убийстве, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу."В целях обеспечения приговора в части гражданского иска Свердловским районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллионов рублей", - говорится сообщении.В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время Центральный районный суд приступил к рассмотрению второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
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происшествия, анатолий быков, красноярск, красноярский край, задержание анатолия быкова
15:29 22.07.2022
 
Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова

Красноярский суд арестовал имущество бизнесмена Быкова на 9,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 июн – РИА Новости. Суд арестовал имущество "авторитетного" красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по уголовному делу о руководстве преступным сообществом и убийстве, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу.
"В целях обеспечения приговора в части гражданского иска Свердловским районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллионов рублей", - говорится сообщении.
В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время Центральный районный суд приступил к рассмотрению второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
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ПроисшествияАнатолий БыковКрасноярскКрасноярский крайЗадержание Анатолия Быкова
 
 
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