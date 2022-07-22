https://ria.ru/20220722/bykov-1804279197.html

Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова

Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова - РИА Новости, 22.07.2022

Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова

Суд арестовал имущество "авторитетного" красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по уголовному делу о руководстве преступным сообществом и убийстве, сообщает... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:29

2022-07-22T15:29

2022-07-22T15:29

происшествия

анатолий быков

красноярск

красноярский край

задержание анатолия быкова

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КРАСНОЯРСК, 22 июн – РИА Новости. Суд арестовал имущество "авторитетного" красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по уголовному делу о руководстве преступным сообществом и убийстве, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу."В целях обеспечения приговора в части гражданского иска Свердловским районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллионов рублей", - говорится сообщении.В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время Центральный районный суд приступил к рассмотрению второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анатолий быков, красноярск, красноярский край, задержание анатолия быкова