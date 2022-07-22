Суд арестовал активы красноярского бизнесмена Быкова
Красноярский суд арестовал имущество бизнесмена Быкова на 9,5 миллиона рублей
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 июн – РИА Новости. Суд арестовал имущество "авторитетного" красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по уголовному делу о руководстве преступным сообществом и убийстве, сообщает региональный главк СК РФ в пятницу.
"В целях обеспечения приговора в части гражданского иска Свердловским районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллионов рублей", - говорится сообщении.
В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время Центральный районный суд приступил к рассмотрению второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
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