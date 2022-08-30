https://ria.ru/20220830/bpla-1813283519.html

США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана

США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана - РИА Новости, 30.08.2022

США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана

США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:33

2022-08-30T22:33

2022-08-30T22:33

в мире

россия

иран

сша

карин жан-пьер

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106061/81/1060618150_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_42021a71bd0cf46dc1e10f29848e4209.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа "Мохаджер-6" и "Шахед" из Ирана в течение нескольких дней в августе", - сказала она в ходе брифинга.По данным Жан-Пьер, российский транспортный самолет забрал беспилотники из Ирана. "Мы полагаем, что это начальная партия", - сказала она.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.

https://ria.ru/20220826/bespilotnik-1812241542.html

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, сша, карин жан-пьер, дмитрий песков (спецпредставитель президента)