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США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана - РИА Новости, 30.08.2022
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США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана
США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана - РИА Новости, 30.08.2022
США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана
США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:33
2022-08-30T22:33
в мире
россия
иран
сша
карин жан-пьер
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа "Мохаджер-6" и "Шахед" из Ирана в течение нескольких дней в августе", - сказала она в ходе брифинга.По данным Жан-Пьер, российский транспортный самолет забрал беспилотники из Ирана. "Мы полагаем, что это начальная партия", - сказала она.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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в мире, россия, иран, сша, карин жан-пьер, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Россия, Иран, США, Карин Жан-Пьер, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
22:33 30.08.2022
 
США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана

Белый дом: США считают, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа "Мохаджер-6" и "Шахед" из Ирана в течение нескольких дней в августе", - сказала она в ходе брифинга.
По данным Жан-Пьер, российский транспортный самолет забрал беспилотники из Ирана. "Мы полагаем, что это начальная партия", - сказала она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
Работа операторов российских беспилотников ZALA на харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 10:43
Российский спецназ показал работу беспилотников ижевского производства
 
В миреРоссияИранСШАКарин Жан-ПьерДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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