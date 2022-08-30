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США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана
США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана - РИА Новости, 30.08.2022
США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана
США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:33
2022-08-30T22:33
2022-08-30T22:33
в мире
россия
иран
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карин жан-пьер
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа "Мохаджер-6" и "Шахед" из Ирана в течение нескольких дней в августе", - сказала она в ходе брифинга.По данным Жан-Пьер, российский транспортный самолет забрал беспилотники из Ирана. "Мы полагаем, что это начальная партия", - сказала она.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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в мире, россия, иран, сша, карин жан-пьер, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Россия, Иран, США, Карин Жан-Пьер, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
США заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана
Белый дом: США считают, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа "Мохаджер-6" и "Шахед" из Ирана в течение нескольких дней в августе", - сказала она в ходе брифинга.
По данным Жан-Пьер, российский транспортный самолет забрал беспилотники из Ирана. "Мы полагаем, что это начальная партия", - сказала она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.