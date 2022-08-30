https://ria.ru/20220830/aziya-1813103201.html

МИД Китая призвал Японию уважать интересы азиатских соседей

МИД Китая призвал Японию уважать интересы азиатских соседей - РИА Новости, 30.08.2022

МИД Китая призвал Японию уважать интересы азиатских соседей

Япония должна уважать интересы безопасности своих азиатских соседей и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, касающихся сферы военной безопасности,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:20

2022-08-30T12:20

2022-08-30T12:23

в мире

китай

япония

сша

кндр (северная корея)

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости. Япония должна уважать интересы безопасности своих азиатских соседей и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, касающихся сферы военной безопасности, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники сообщила, что министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в частности, путем усовершенствования системы раннего предупреждения и увеличения числа ракет-перехватчиков."В последние годы Япония все дальше и дальше продвигалась по пути военной экспансии, в том числе значительно увеличивая расходы на оборону, активно развивая противоракетные, космические, гиперзвуковые вооружения и другие военные технологии, укрепляя военное сотрудничестве с США, а также стремясь развивать так называемую "возможность нанесения ответного удара", - заявил дипломат.Он отметил, что есть даже те, кто призывает к "совместному использованию ядерного оружия" с США, что серьезно противоречит пацифистской конституции и оборонной политике Японии и станет серьезной угрозой миру, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Япония должна извлечь уроки из истории, твердо придерживаться пути мирного развития, действительно уважать интересы своих азиатских соседей в сфере безопасности, а также быть осторожной в своих заявлениях и действиях, касающихся сферы военной безопасности, чтобы завоевать доверие соседей и международного сообщества", - указал он.В свою очередь газета "Иомиури" ранее распространила информацию о том, что правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.

https://ria.ru/20220827/ssha-1812524683.html

https://ria.ru/20220828/yaponiya-1812703130.html

https://ria.ru/20220830/oruzhie-1813046627.html

китай

япония

сша

кндр (северная корея)

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в мире, китай, япония, сша, кндр (северная корея), чжао лицзянь