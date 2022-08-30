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МИД Китая призвал Японию уважать интересы азиатских соседей - РИА Новости, 30.08.2022
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МИД Китая призвал Японию уважать интересы азиатских соседей
МИД Китая призвал Японию уважать интересы азиатских соседей - РИА Новости, 30.08.2022
МИД Китая призвал Японию уважать интересы азиатских соседей
Япония должна уважать интересы безопасности своих азиатских соседей и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, касающихся сферы военной безопасности,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:20
2022-08-30T12:23
в мире
китай
япония
сша
кндр (северная корея)
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости. Япония должна уважать интересы безопасности своих азиатских соседей и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, касающихся сферы военной безопасности, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники сообщила, что министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в частности, путем усовершенствования системы раннего предупреждения и увеличения числа ракет-перехватчиков."В последние годы Япония все дальше и дальше продвигалась по пути военной экспансии, в том числе значительно увеличивая расходы на оборону, активно развивая противоракетные, космические, гиперзвуковые вооружения и другие военные технологии, укрепляя военное сотрудничестве с США, а также стремясь развивать так называемую "возможность нанесения ответного удара", - заявил дипломат.Он отметил, что есть даже те, кто призывает к "совместному использованию ядерного оружия" с США, что серьезно противоречит пацифистской конституции и оборонной политике Японии и станет серьезной угрозой миру, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Япония должна извлечь уроки из истории, твердо придерживаться пути мирного развития, действительно уважать интересы своих азиатских соседей в сфере безопасности, а также быть осторожной в своих заявлениях и действиях, касающихся сферы военной безопасности, чтобы завоевать доверие соседей и международного сообщества", - указал он.В свою очередь газета "Иомиури" ранее распространила информацию о том, что правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.
https://ria.ru/20220827/ssha-1812524683.html
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в мире, китай, япония, сша, кндр (северная корея), чжао лицзянь
В мире, Китай, Япония, США, КНДР (Северная Корея), Чжао Лицзянь
12:20 30.08.2022 (обновлено: 12:23 30.08.2022)
 
МИД Китая призвал Японию уважать интересы азиатских соседей

В МИД КНР призвали Японию уважать интересы соседей и проявлять осторожность в действиях

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости. Япония должна уважать интересы безопасности своих азиатских соседей и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, касающихся сферы военной безопасности, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники сообщила, что министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в частности, путем усовершенствования системы раннего предупреждения и увеличения числа ракет-перехватчиков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 14:00
США шантажируют Японию, пытаясь ослабить ее связи с Китаем, заявили в МИД
"В последние годы Япония все дальше и дальше продвигалась по пути военной экспансии, в том числе значительно увеличивая расходы на оборону, активно развивая противоракетные, космические, гиперзвуковые вооружения и другие военные технологии, укрепляя военное сотрудничестве с США, а также стремясь развивать так называемую "возможность нанесения ответного удара", - заявил дипломат.
Он отметил, что есть даже те, кто призывает к "совместному использованию ядерного оружия" с США, что серьезно противоречит пацифистской конституции и оборонной политике Японии и станет серьезной угрозой миру, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Япония должна извлечь уроки из истории, твердо придерживаться пути мирного развития, действительно уважать интересы своих азиатских соседей в сфере безопасности, а также быть осторожной в своих заявлениях и действиях, касающихся сферы военной безопасности, чтобы завоевать доверие соседей и международного сообщества", - указал он.
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 14:26
В Японии начались совместные с США военные учения
В свою очередь газета "Иомиури" ранее распространила информацию о том, что правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.
Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
03:16
Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню
 
В миреКитайЯпонияСШАКНДР (Северная Корея)Чжао Лицзянь
 
 
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