https://ria.ru/20220830/ates-1813235526.html

Россия продолжит играть важную роль в АТЭС, заявили в МИД Таиланда

Россия продолжит играть важную роль в АТЭС, заявили в МИД Таиланда - РИА Новости, 30.08.2022

Россия продолжит играть важную роль в АТЭС, заявили в МИД Таиланда

Россия продолжает и будет и дальше играть важную роль в структуре форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), несмотря на текущий... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:00

2022-08-30T18:00

2022-08-30T18:33

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ЧИАНГМАЙ (Таиланд), 30 авг – РИА Новости. Россия продолжает и будет и дальше играть важную роль в структуре форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), несмотря на текущий геополитический конфликт, заявил РИА Новости представитель таиландского председательства, генеральный директор департамента международного экономического сотрудничества МИД Таиланда и старшее должностное лицо Таиланда в АТЭС Четчай Чайвайвит.Таиланд в 2022 году осуществляет переходящее председательство в АТЭС и принимает все мероприятия форума, включая главное мероприятие года – саммит лидеров экономик АТЭС, который пройдет в ноябре в Бангкоке. С 26 по 31 августа в "северной столице" Таиланда городе Чиангмай проходит Третья встреча старших должностных лиц экономик (стран) АТЭС.Россия – "хороший актив" АТЭС"Россия – очень активный член АТЭС со дня вступления в состав форума в 1998 году. Россия очень активна и сейчас в целом ряде вопросов повестки дня этого года, года таиландского председательства, проходящего под лозунгом "Открытость, взаимосвязанность, баланс", - сказал РИА Новости таиландский представитель."Если говорить об открытости и свободе торговли, Россия активно участвует в обсуждении планов создания Зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона, по взаимосвязанности – в разработке вопроса безопасного трансграничного перемещения физических лиц, в сфере баланса поддерживает нашу инициативу по продвижению биоциркулярной зеленой экономической модели", - уточнил Чайвайвит.Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала и поддерживает обсуждение вопросов повестки дня АТЭС, а в текущем году активно поддерживает таиландское председательство и его инициативы."С точки зрения возможностей, как экономики-участницы АТЭС, у России огромный потенциал, и в силу всего этого, Россия – это хороший актив форума и структуры АТЭС", - сказал таиландский дипломат, несколько десятилетий работающий в сфере международных экономических связей и в структуре АТЭС.Геополитические проблемы не вечны"Что касается сложившейся сейчас ситуации, если посмотреть в долгосрочной перспективе, не ограничиваясь рамками периода, который начался 24 февраля 2022 года, необходимо понимать, что геополитическая ситуация не зафиксирована в одной точке, она склонна меняться", - продолжил он.По словам старшего должностного лица Таиланда в АСЕАН, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире напряженности возникают всегда, то тут, то там, хотя и не всегда это конфликт, доведенный до физического столкновения: бывают торговые конфликты, бывают конфликты, связанные с окружающей средой, бывают противоречия, продиктованные существованием секторов, в которых проявляется торговый протекционизм."Противоречия возникают не только между такими державами, как Россия и США или Китай и США, или Китаем и Канадой. Даже у Таиланда не со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона решены вопросы исключения протекционизма и предоставления взаимных торговых преференций", - пояснил он."На первом этапе существования АТЭС, в начале 1990-х годов, таких проблем, противоречий, конфликтов мы, практически, не видели. Только что закончилась Холодная война, весь мир был устремлен к либерализации, в том числе либерализации международной торговли", - сказал Чайвайвит."А в последние 10 лет мы видели, что противоречия возникали все чаще и без событий, подобных конфликту на Украине. Если вы меня спросите, насколько гладко все шло в АТЭС, я отвечу по опыту последних нескольких лет, что есть немало противоречий, которые нам все еще необходимо разрешить, и в некоторых случаях нам и без ситуации, подобной той, что возникла в связи с Украиной, не удается найти устраивающее всех решение, на которое все могут согласиться", - сказал представитель таиландского председательства в АТЭС.Единодушие, нарушенное "вакцинной политикой"По его словам, только пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году, несколько изменила ситуацию в сторону общего согласия, так как все экономики-участницы АТЭС столкнулись с одной и той же проблемой: это было время, когда главной и общей для всех задачей стало выживание."Также, тот факт, что во время пандемии форум и другие мероприятия АТЭС не могли проходить в очном формате, и мы не могли сесть физически за один стол, тоже способствовал тому, что противоречия между экономиками в значительной степени ослабли", - рассказал Чайвайвит."Мне кажется, что в 2021 году противоречия стали возвращаться, и, прежде всего, в силу политизации одного противоречия между странами за другим. Пришли вопросы, которые либо были очень мало связаны, либо вообще не были связаны с АТЭС, например, проблемы, связанные с применением разных вакцин от коронавируса в разных странах. Появилась, так сказать, "вакцинная политика", - сказал он, добавив, что эта политика оформилась в проблему, когда начался постепенный переход к постковидному миру, прежде всего при массовой вакцинации и возобновлении международных путешествий, трансграничного перемещения людей."Это была довольно неожиданная серия разногласий, и возникла она, мне кажется, из духа противоречия, проявившегося у отдельных стран", - считает Чайвайвит."Омикрон", санкции и Тайвань"Теперь перенесемся в 2022 год. В начале года мы все были воодушевлены тем, что, наконец, выходим из пандемии и связанных с ней ограничений. Но тут появился штамм "Омикрон", за ним пришла ситуация на Украине, и сразу следом – санкции против России такого масштаба, что они оказали негативное влияние на всю мировую экономику и создали проблемы в сфере продовольственной безопасности. Не успели мы все немного разобраться в ситуации и найти какие-то первоначальные ответы на возникшие экономические проблемы, как возникло новое масштабное противоречие, на этот раз вокруг Тайваня", - напомнил он."По моему личному мнению, в результате всего этого АТЭС оказался в нехорошей ситуации, и весь мир оказался в нехорошей ситуации, так как возникли очень сильные напряженности сразу в нескольких местах", - отметил таиландский дипломат.Кризис консенсуса"Поэтому на вопрос о том, оказывает ли сложившаяся ситуация негативное влияние на судьбу российских инициатив в АТЭС и программ, в которых участвует Россия, мой ответ – да, конечно оказывает. Я не настолько наивен, чтобы сказать, что такого влияния нет. Такое негативное влияние есть, и оно затрагивает не только Россию и те процессы, в которых Россия активно участвует в рамках АТЭС, но и всю работу АТЭС в целом", - сказал он.По словам Чайвайвита, это связано с тем, что в качестве принципа принятия решений в АТЭС действует консенсус."Консенсус на форуме, в структуре АТЭС и во всех программах АТЭС был избран, как основной метод принятия решений, в момент создания форума и его структуры в 1989 году, когда все участники, так сказать, смотрели в одну сторону. Между ними и так был консенсус в восприятии мира и пути, по которому мир пойдет с окончанием Холодной войны", - сказал он, добавив, что в те времена все смотрели в будущее с оптимизмом.Тогда виделось совершенно естественным, что решения в АТЭС будут приниматься только общим консенсусом, потому что участники форума и его структуры и так были в согласии по всем вопросам, напомнил глава департамента международного экономического сотрудничества МИД Таиланда."Помимо всего этого, консенсус к тому времени уже давно был частью Хартии (устава) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), структура которой послужила образцом для создания структуры АТЭС", - добавил он."Сегодня ситуация совершенна иная, во многом отличная от той, в которой создавался форум АТЭС, и при этом его руководящие принципы, и прежде всего консенсус, полное единогласие, сохранились и остаются в силе", - отметил Чайвайвит."То, чего опасаюсь я и вся команда таиландского председательства – это практическая невозможность достичь консенсуса всех экономик АТЭС в принятии ключевых документов и решений форума 2022 года в нынешних условиях", - сказал он, отметив, что сложившаяся ситуация влияет не только на российские инициативы в АТЭС, но и на все инициативы вообще – и инициативы Таиланда, и инициативы США, и инициативы всех остальных экономик-членов АТЭС, потому что консенсус необходим для принятия решений по всем вопросам, которые обсуждаются на форуме.Выгнать из комнаты слона"Тем не менее, я уверен, что АТЭС переживет нынешний кризис консенсуса, ведь это не первый случай в истории форума, хотя, конечно, в этот раз пресловутый "слон в комнате", то есть не связанный непосредственно с АТЭС конфликт, который одним своим присутствием влияет на все процессы, намного больше и серьезнее, чем в предыдущих случаях", - сказал глава таиландской делегации на встрече старших должностных лиц АТЭС.Он напомнил, что за время существования форума и его структуры в качестве такого "слона" уже выступали и политические конфликты в той или иной экономике, и, после 11 сентября 2001 года, вопросы борьбы с терроризмом, и в 2018 году торговая война между США и Китаем."И каждый раз из такой "бури" АТЭС возвращался на свой генеральный курс, курс разработки и продвижения экономических решений будущего, курс сотрудничества между странами по экономическим вопросам ради общего блага", - подчеркнул Чайвайвит."Я уверен в будущем форума, его структуры и всего процесса АТЭС потому, что в состав форума все экономики входят на равных основаниях и имеют одинаковые права, будь то крупнейшие экономики Азиатско-Тихоокеанского региона или самые маленькие из них", - сказал он.Конечно, продолжил дипломат, АТЭС трудно работать в условиях, когда прямое негативное влияние на работу форума оказывают процессы, очень далекие и от самого форума, и от экономики вообще."Но форум необходим всем его участникам, и рано или поздно крупнейшим экономикам, входящим в противоречия между собой вне сферы деятельности АТЭС, придется, как членам АТЭС, адаптировать свои действия на форуме и в рамках его структуры и программ к насущным задачам, стоящим перед форумом, а эти задачи предполагают договоренности и единогласие при их решении", - заключил Чайвайвит.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, таиланд, мид таиланда, атэс