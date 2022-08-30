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В Армении на горе построят монументальный комплекс со статуей Христа - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220830/armeniya-1812833922.html
В Армении на горе построят монументальный комплекс со статуей Христа
В Армении на горе построят монументальный комплекс со статуей Христа - РИА Новости, 30.08.2022
В Армении на горе построят монументальный комплекс со статуей Христа
Монументальный комплекс со статуей Христа на вершине горы Атис в Армении планируется построить за три года, сообщили в понедельник благотворительном фонде... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T03:48
2022-08-30T03:48
туризм
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новости - туризм
гагик царукян
армения
ереван
процветающая армения
туристы
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ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Монументальный комплекс со статуей Христа на вершине горы Атис в Армении планируется построить за три года, сообщили в понедельник благотворительном фонде "Гагик Царукян".В середине января крупный предприниматель, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил, что планирует установить в республике статую Христа. Власти страны отметили, что в целом положительно относятся к этому проекту, считая, что он повысит туристический интерес к направлению."Старт по созданию уникальной статуи высотой 77,7 метра дан. Ведутся последние обсуждения. После окончательного согласования документов и получения разрешения начнутся строительные работы", – говорится на странице фонда.Там же выложена анимационная версия проекта. Отмечается, что к статуе должны вести 1700 ступеней (в 2001 году Армения отметил 1700-летие крещения страны), будет действовать также канатная дорога.Ранее Царукян сообщил журналистам, что к вершине горы Атис планируется проложить асфальтированную автодорогу. Кроме того, по его словам, на прилегающей к статуе территории появятся кафе, рестораны, коттеджи, отели и музей. Верховный духовный совет ААЦ ранее заявил, что не поддерживает инициативу Царукяна по установлению в Армении статуи Христа, так как это не соответствует ее многовековой иконографической и культовой традиции.
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туризм, новости - туризм, гагик царукян, армения, ереван, процветающая армения, туристы, куда можно лететь, религия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гагик Царукян, Армения, Ереван, Процветающая Армения, туристы, куда можно лететь, Религия
03:48 30.08.2022
 
В Армении на горе построят монументальный комплекс со статуей Христа

Монументальный комплекс со статуей Христа в Армении планируется построить за три года

© Pixabay / MakaluВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Pixabay / Makalu
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Монументальный комплекс со статуей Христа на вершине горы Атис в Армении планируется построить за три года, сообщили в понедельник благотворительном фонде "Гагик Царукян".
В середине января крупный предприниматель, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил, что планирует установить в республике статую Христа. Власти страны отметили, что в целом положительно относятся к этому проекту, считая, что он повысит туристический интерес к направлению.
"Старт по созданию уникальной статуи высотой 77,7 метра дан. Ведутся последние обсуждения. После окончательного согласования документов и получения разрешения начнутся строительные работы", – говорится на странице фонда.
Там же выложена анимационная версия проекта. Отмечается, что к статуе должны вести 1700 ступеней (в 2001 году Армения отметил 1700-летие крещения страны), будет действовать также канатная дорога.
Ранее Царукян сообщил журналистам, что к вершине горы Атис планируется проложить асфальтированную автодорогу. Кроме того, по его словам, на прилегающей к статуе территории появятся кафе, рестораны, коттеджи, отели и музей. Верховный духовный совет ААЦ ранее заявил, что не поддерживает инициативу Царукяна по установлению в Армении статуи Христа, так как это не соответствует ее многовековой иконографической и культовой традиции.
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