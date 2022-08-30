https://ria.ru/20220830/armeniya-1812833922.html

В Армении на горе построят монументальный комплекс со статуей Христа

В Армении на горе построят монументальный комплекс со статуей Христа - РИА Новости, 30.08.2022

В Армении на горе построят монументальный комплекс со статуей Христа

Монументальный комплекс со статуей Христа на вершине горы Атис в Армении планируется построить за три года, сообщили в понедельник благотворительном фонде... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T03:48

2022-08-30T03:48

2022-08-30T03:48

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ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости. Монументальный комплекс со статуей Христа на вершине горы Атис в Армении планируется построить за три года, сообщили в понедельник благотворительном фонде "Гагик Царукян".В середине января крупный предприниматель, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил, что планирует установить в республике статую Христа. Власти страны отметили, что в целом положительно относятся к этому проекту, считая, что он повысит туристический интерес к направлению."Старт по созданию уникальной статуи высотой 77,7 метра дан. Ведутся последние обсуждения. После окончательного согласования документов и получения разрешения начнутся строительные работы", – говорится на странице фонда.Там же выложена анимационная версия проекта. Отмечается, что к статуе должны вести 1700 ступеней (в 2001 году Армения отметил 1700-летие крещения страны), будет действовать также канатная дорога.Ранее Царукян сообщил журналистам, что к вершине горы Атис планируется проложить асфальтированную автодорогу. Кроме того, по его словам, на прилегающей к статуе территории появятся кафе, рестораны, коттеджи, отели и музей. Верховный духовный совет ААЦ ранее заявил, что не поддерживает инициативу Царукяна по установлению в Армении статуи Христа, так как это не соответствует ее многовековой иконографической и культовой традиции.

https://ria.ru/20220612/armeniya-1794221280.html

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Лана Баева

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