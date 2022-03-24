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Армянская церковь высказалась об установке 33-метровой статуи Христа - РИА Новости, 24.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220324/statuya-1779882496.html
Армянская церковь высказалась об установке 33-метровой статуи Христа
Армянская церковь высказалась об установке 33-метровой статуи Христа - РИА Новости, 24.03.2022
Армянская церковь высказалась об установке 33-метровой статуи Христа
Армянская апостольская церковь не поддерживает идею предпринимателя и политика Гагика Царукяна по установлению в Армении статуи Христа, так как это противоречит РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:14
2022-03-24T16:14
религия
гагик царукян
процветающая армения
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 24 мар – РИА Новости. Армянская апостольская церковь не поддерживает идею предпринимателя и политика Гагика Царукяна по установлению в Армении статуи Христа, так как это противоречит ее многовековой традиции, говорится в распространенном в четверг заявлении по итогам заседания Верховного духовного совета ААЦ.В середине января крупный армянский предприниматель, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил о планах по установлению в республике статуи Христа. По его словам, "высота только статуи должна быть 33 метра", по числу прожитых Христом лет, а при иных решениях общая высота памятника вместе с пьедесталом может быть в 2-3 раза больше."Верховный духовный совет высоко оценивает бесспорные заслуги господина Царукяна в деле строительства храмов, благодаря которым он внес большой вклад в эффективную духовно-пропагандистскую миссию ААЦ. В то же время, Церковь не считает приемлемым установление статуи Господа нашего Иисуса Христа, так как это не соответствует многовековой иконографической и культовой традиции Армянской церкви", - говорится в заявлении, распространенном на страницах ААЦ в соцсетях.Отмечается, что для церкви может быть приемлемым изготовление барельефа по принципу "Всеспасительного" хачкара (каменной стелы с резным изображением креста)."Верховный духовный совет призывает авторов и участников инициативы воздерживаться от проектов, противоречащих традиции Армянской апостольской церкви, руководствоваться подходами, соответствующими нашей национально-церковной культуре, экклезиологическим и богословским принципам", - отмечается в сообщении.
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гагик царукян, процветающая армения, армянская апостольская церковь
16:14 24.03.2022
 
Армянская церковь высказалась об установке 33-метровой статуи Христа

Армянская церковь не поддерживает идею установить в Армении статую Христа

CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
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ЕРЕВАН, 24 мар – РИА Новости. Армянская апостольская церковь не поддерживает идею предпринимателя и политика Гагика Царукяна по установлению в Армении статуи Христа, так как это противоречит ее многовековой традиции, говорится в распространенном в четверг заявлении по итогам заседания Верховного духовного совета ААЦ.
В середине января крупный армянский предприниматель, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил о планах по установлению в республике статуи Христа. По его словам, "высота только статуи должна быть 33 метра", по числу прожитых Христом лет, а при иных решениях общая высота памятника вместе с пьедесталом может быть в 2-3 раза больше.
"Верховный духовный совет высоко оценивает бесспорные заслуги господина Царукяна в деле строительства храмов, благодаря которым он внес большой вклад в эффективную духовно-пропагандистскую миссию ААЦ. В то же время, Церковь не считает приемлемым установление статуи Господа нашего Иисуса Христа, так как это не соответствует многовековой иконографической и культовой традиции Армянской церкви", - говорится в заявлении, распространенном на страницах ААЦ в соцсетях.
Отмечается, что для церкви может быть приемлемым изготовление барельефа по принципу "Всеспасительного" хачкара (каменной стелы с резным изображением креста).
"Верховный духовный совет призывает авторов и участников инициативы воздерживаться от проектов, противоречащих традиции Армянской апостольской церкви, руководствоваться подходами, соответствующими нашей национально-церковной культуре, экклезиологическим и богословским принципам", - отмечается в сообщении.
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