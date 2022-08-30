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Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.08.2022
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Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.08.2022
Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Владимир Зеленский ночью провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждалась миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает во... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:09
2022-08-30T14:09
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
владимир зеленский
магатэ
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ночью провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждалась миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает во вторник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова."Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности", - пишет издание со ссылкой на Никифорова.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, украина, владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, энергодар, ситуация в днр и лнр
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:09 30.08.2022
 
Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Зеленский и Макрон ночью по телефону обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ночью провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждалась миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает во вторник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
"Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности", - пишет издание со ссылкой на Никифорова.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 20:42Специальная военная операция на Украине
США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС
 
В миреЭммануэль МакронФранцияУкраинаВладимир ЗеленскийМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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