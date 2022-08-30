Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Зеленский и Макрон ночью по телефону обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ночью провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждалась миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает во вторник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
"Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности", - пишет издание со ссылкой на Никифорова.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.