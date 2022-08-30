https://ria.ru/20220830/aes-1813142104.html

Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.08.2022

Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Владимир Зеленский ночью провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждалась миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает во... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:09

2022-08-30T14:09

2022-08-30T14:09

в мире

эммануэль макрон

франция

украина

владимир зеленский

магатэ

запорожская аэс

энергодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794683399_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_02c1072575bc5be6d1978ace2d34d4b2.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ночью провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждалась миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает во вторник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова."Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности", - пишет издание со ссылкой на Никифорова.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

https://ria.ru/20220829/zaes-1813014491.html

франция

украина

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, франция, украина, владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, энергодар, ситуация в днр и лнр