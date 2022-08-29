https://ria.ru/20220829/zaes-1812827823.html
Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из примерно полутора десятка сотрудников, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности, сообщил в понедельник РИА... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:23
2022-08-29T11:23
2022-08-29T11:42
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михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 29 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из примерно полутора десятка сотрудников, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности, сообщил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Ранее в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на место на текущей неделе."Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит из примерно полутора десятка сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности", - сказал Ульянов.Ульянов добавил, что миссия отправилась в понедельник утром и "дорога займёт много времени"."Как мы понимаем, в намерения генерального директора входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе", - сказал дипломат."Россия внесла существенный вклад в подготовку этой миссии. Рассчитываем, что посещение станции миссией МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на Запорожской атомной электростанции", - добавил Ульянов
https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html
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В мире, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Рафаэль Гросси, Россия, ООН
11:23 29.08.2022 (обновлено: 11:42 29.08.2022)
Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Ульянов заявил, что миссия на ЗАЭС состоит из около полутора десятка сотрудников МАГАТЭ