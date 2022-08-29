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Власти Запорожья надеются, что ВСУ прекратят обстрелы из-за визита МАГАТЭ - РИА Новости, 29.08.2022
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Власти Запорожья надеются, что ВСУ прекратят обстрелы из-за визита МАГАТЭ
Власти Запорожья надеются, что ВСУ прекратят обстрелы из-за визита МАГАТЭ - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Запорожья надеются, что ВСУ прекратят обстрелы из-за визита МАГАТЭ
Официальных уведомлений о дате прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пока не было, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:10
2022-08-29T11:26
в мире
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
россия
энергодар
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальных уведомлений о дате прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пока не было, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Нет, уведомлений официальных не было, всю информацию пока что мы получаем через официальные каналы РФ. Но в любом случае мы будем обеспечивать безопасность, потому что именно на наши плечи ляжет вопрос встречи, сопровождения до места. Сегодня мы в состоянии показать все точки прилета, обстрелы, у нас запротоколирован каждый случай", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на соответствующий вопрос."Что касается приезда Гутерреша или же МАГАТЭ, откровенно говоря, больших результатов мы от них не ждем. Понимаем, что сегодня все европейские структуры у американцев в кармане, они в той или иной степени работают в их интересах или их так называемых партнеров, к которым относится Украина", - сказал Балицкий."Но в любом случае мы обеспечим безопасность. Надеемся все-таки, что этот приезд даст запорожцам и жителям освобожденных территорий надежду на то, что атомную станцию прекратят обстреливать и вот этот вот ядерный шантаж, которым Украина сегодня пользуется для того, чтобы запугать людей... Поэтому надеемся, что все-таки что-то изменится с приездом (миссии МАГАТЭ)", - подчеркнул он.Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси находится в пути на Запорожскую АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html
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запорожская область
россия
энергодар
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в мире, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, энергодар, вена
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Вена
11:10 29.08.2022 (обновлено: 11:26 29.08.2022)
 
Власти Запорожья надеются, что ВСУ прекратят обстрелы из-за визита МАГАТЭ

Глава Запорожья Балицкий надеется, что ВСУ прекратят обстрелы ЗАЭС из-за визита МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальных уведомлений о дате прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пока не было, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Нет, уведомлений официальных не было, всю информацию пока что мы получаем через официальные каналы РФ. Но в любом случае мы будем обеспечивать безопасность, потому что именно на наши плечи ляжет вопрос встречи, сопровождения до места. Сегодня мы в состоянии показать все точки прилета, обстрелы, у нас запротоколирован каждый случай", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на соответствующий вопрос.
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"Что касается приезда Гутерреша или же МАГАТЭ, откровенно говоря, больших результатов мы от них не ждем. Понимаем, что сегодня все европейские структуры у американцев в кармане, они в той или иной степени работают в их интересах или их так называемых партнеров, к которым относится Украина", - сказал Балицкий.
"Но в любом случае мы обеспечим безопасность. Надеемся все-таки, что этот приезд даст запорожцам и жителям освобожденных территорий надежду на то, что атомную станцию прекратят обстреливать и вот этот вот ядерный шантаж, которым Украина сегодня пользуется для того, чтобы запугать людей... Поэтому надеемся, что все-таки что-то изменится с приездом (миссии МАГАТЭ)", - подчеркнул он.
Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси находится в пути на Запорожскую АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиРоссияЭнергодарВена
 
 
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