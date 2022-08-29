В Запорожье рассказали о реакции Киева на предстоящий визит МАГАТЭ на ЗАЭС
В Запорожье заявили, что предстоящий визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС вызвал у Киева панику
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Предстоящий визит миссии МАГАТЭ в Энергодар на Запорожскую атомную электростанцию вызвал у киевских властей панику, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе.
"Визит состоится на этой неделе, если только киевский режим не сорвет его. У Зеленского и его команды паника. Ведь если инспекция МАГАТЭ приедет, то весь мир узнает, кто обстреливает станцию, почему там в украинский период проводились запрещенные эксперименты и как жители Запорожской области стремятся, чтобы регион вошел в состав России", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, на фоне предстоящего визита украинские войска уже значительно усилили обстрелы мирных кварталом Энергодара и территории атомной станции, давя на то, что никакой безопасности там быть не может и ехать туда не стоит.
"Обстреливая Энергодар и другие населенные пункты Запорожской области, режим Зеленского мстит населению за их выбор жить в составе России и быть ее гражданами", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.