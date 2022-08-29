https://ria.ru/20220829/zaes-1812799679.html

В Запорожье рассказали о реакции Киева на предстоящий визит МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожье рассказали о реакции Киева на предстоящий визит МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

В Запорожье рассказали о реакции Киева на предстоящий визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Предстоящий визит миссии МАГАТЭ в Энергодар на Запорожскую атомную электростанцию вызвал у киевских властей панику, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:18

2022-08-29T09:18

2022-08-29T09:18

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

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магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Предстоящий визит миссии МАГАТЭ в Энергодар на Запорожскую атомную электростанцию вызвал у киевских властей панику, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе."Визит состоится на этой неделе, если только киевский режим не сорвет его. У Зеленского и его команды паника. Ведь если инспекция МАГАТЭ приедет, то весь мир узнает, кто обстреливает станцию, почему там в украинский период проводились запрещенные эксперименты и как жители Запорожской области стремятся, чтобы регион вошел в состав России", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, на фоне предстоящего визита украинские войска уже значительно усилили обстрелы мирных кварталом Энергодара и территории атомной станции, давя на то, что никакой безопасности там быть не может и ехать туда не стоит.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220829/magate-1812787868.html

https://ria.ru/20220829/avariya-1812782035.html

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Дарья Буймова

рафаэль гросси, запорожская область, энергодар, россия, запорожская аэс, магатэ, в мире