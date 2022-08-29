Рейтинг@Mail.ru
В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022" - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/yaponiya-1812798149.html
В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022"
В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022" - РИА Новости, 29.08.2022
В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022"
Российские учения "Восток-2022" вызывают беспокойство Японии, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:06
2022-08-29T09:06
япония
россия
китай
вооруженные силы рф
одкб
шос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810682237_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_6732d803eda0d5ff87867901ce0c6f0c.jpg
ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Российские учения "Восток-2022" вызывают беспокойство Японии, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно."Мы передали (российской стороне) свое беспокойство в связи с активностью российских войск вблизи нашей страны на фоне продолжающегося вторжения России на Украину. Правительство продолжает сбор информации и будет действовать соответственно ситуации", - сказал Мацуно.Он напомнил также, что 27 июля Япония передала протест России по дипломатическим каналам в связи с тем, что "проведение Россией учений на северных территориях (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.), не совпадает с позицией Японии и является неприемлемым". Было также сделано представление с требованием исключить из зоны учений район четырех северных островов, отметил Мацуно.Ранее министерство обороны сообщило, что стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.Действия привлекаемых войск будут соответствовать Соглашению об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.Розыгрыш основных тактических эпизодов пройдет на полигоне Сергеевский в Приморье. В Японском море совместные действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, поддержку сухопутных войск на приморском направлении отработают силы Тихоокеанского флота и ВМС Китая.Также маневры пройдут на полигонах "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Телемба", "Успеновский" и в прибрежных зонах Охотского моря.В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.
https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812791863.html
https://ria.ru/20220821/kitay-1811069608.html
https://ria.ru/20220825/ucheniya-1812044760.html
япония
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810682237_114:0:2603:1867_1920x0_80_0_0_e94cb4fc02c8b8801250735f74887a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, китай, вооруженные силы рф, одкб, шос, в мире
Япония, Россия, Китай, Вооруженные силы РФ, ОДКБ, ШОС, В мире
09:06 29.08.2022
 
В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022"

Глава правительства Японии Мацуно: учения "Восток-2022" вызывают обеспокоенность

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОсновной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений "Восток"
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений Восток - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений "Восток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Российские учения "Восток-2022" вызывают беспокойство Японии, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
"Мы передали (российской стороне) свое беспокойство в связи с активностью российских войск вблизи нашей страны на фоне продолжающегося вторжения России на Украину. Правительство продолжает сбор информации и будет действовать соответственно ситуации", - сказал Мацуно.
Военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
08:05
Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО
Он напомнил также, что 27 июля Япония передала протест России по дипломатическим каналам в связи с тем, что "проведение Россией учений на северных территориях (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.), не совпадает с позицией Японии и является неприемлемым". Было также сделано представление с требованием исключить из зоны учений район четырех северных островов, отметил Мацуно.
Ранее министерство обороны сообщило, что стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 08:10
Китай анонсировал учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море
Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
Действия привлекаемых войск будут соответствовать Соглашению об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.
Розыгрыш основных тактических эпизодов пройдет на полигоне Сергеевский в Приморье. В Японском море совместные действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, поддержку сухопутных войск на приморском направлении отработают силы Тихоокеанского флота и ВМС Китая.
Также маневры пройдут на полигонах "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Телемба", "Успеновский" и в прибрежных зонах Охотского моря.
В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 12:31
Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"
 
ЯпонияРоссияКитайВооруженные силы РФОДКБШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала