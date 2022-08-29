https://ria.ru/20220829/yaponiya-1812798149.html

В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022"

В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022" - РИА Новости, 29.08.2022

В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022"

Российские учения "Восток-2022" вызывают беспокойство Японии, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:06

2022-08-29T09:06

2022-08-29T09:06

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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Российские учения "Восток-2022" вызывают беспокойство Японии, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно."Мы передали (российской стороне) свое беспокойство в связи с активностью российских войск вблизи нашей страны на фоне продолжающегося вторжения России на Украину. Правительство продолжает сбор информации и будет действовать соответственно ситуации", - сказал Мацуно.Он напомнил также, что 27 июля Япония передала протест России по дипломатическим каналам в связи с тем, что "проведение Россией учений на северных территориях (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.), не совпадает с позицией Японии и является неприемлемым". Было также сделано представление с требованием исключить из зоны учений район четырех северных островов, отметил Мацуно.Ранее министерство обороны сообщило, что стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.Действия привлекаемых войск будут соответствовать Соглашению об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.Розыгрыш основных тактических эпизодов пройдет на полигоне Сергеевский в Приморье. В Японском море совместные действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, поддержку сухопутных войск на приморском направлении отработают силы Тихоокеанского флота и ВМС Китая.Также маневры пройдут на полигонах "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Телемба", "Успеновский" и в прибрежных зонах Охотского моря.В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.

https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812791863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, китай, вооруженные силы рф, одкб, шос, в мире