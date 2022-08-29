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Премьер Чехии выступил за ограничения в выдаче виз россиянам - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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Премьер Чехии выступил за ограничения в выдаче виз россиянам
Премьер Чехии выступил за ограничения в выдаче виз россиянам - РИА Новости, 29.08.2022
Премьер Чехии выступил за ограничения в выдаче виз россиянам
Чехия выступает за ограничения в выдаче виз гражданам РФ, исключение составляют представители оппозиции, заявил чешский премьер Петр Фиала в понедельник на... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:16
2022-08-29T17:06
в мире
чехия
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
петр фиала
туризм
новости - туризм
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ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Чехия выступает за ограничения в выдаче виз гражданам РФ, исключение составляют представители оппозиции, заявил чешский премьер Петр Фиала в понедельник на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем."Чехия одной из первых стран после 24 февраля перестала выдавать визы гражданам РФ. Подобными действиями мы высылаем ясный сигнал российскому обществу. Но это не означает, что мы не будем выдавать визы по гуманитарным соображениям, а также представителям российской оппозиции, ряд таких виз мы уже выдали. Мы уважаем позицию других стран, которые придерживаются несколько иного взгляда на эту проблему, но сохраняем свою позицию и стремимся убедить других в нашей правоте", - сказал Фиала.Ожидается, что дискуссия по вопросу выдачи виз гражданам РФ развернется на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет 30-31 августа в Праге. Чехия до конца этого года председательствует в ЕС.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.
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в мире, чехия, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, петр фиала, новости - туризм
В мире, Чехия, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Петр Фиала, Туризм, Новости - Туризм
16:16 29.08.2022 (обновлено: 17:06 29.08.2022)
 
Премьер Чехии выступил за ограничения в выдаче виз россиянам

Премьер Чехии Фиала выступил за ограничения в выдаче виз россиянам, кроме оппозиционеров

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Чехия выступает за ограничения в выдаче виз гражданам РФ, исключение составляют представители оппозиции, заявил чешский премьер Петр Фиала в понедельник на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Чехия одной из первых стран после 24 февраля перестала выдавать визы гражданам РФ. Подобными действиями мы высылаем ясный сигнал российскому обществу. Но это не означает, что мы не будем выдавать визы по гуманитарным соображениям, а также представителям российской оппозиции, ряд таких виз мы уже выдали. Мы уважаем позицию других стран, которые придерживаются несколько иного взгляда на эту проблему, но сохраняем свою позицию и стремимся убедить других в нашей правоте", - сказал Фиала.
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Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель
Ожидается, что дискуссия по вопросу выдачи виз гражданам РФ развернется на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет 30-31 августа в Праге. Чехия до конца этого года председательствует в ЕС.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Франция и Германия призвали не запрещать выдачу виз россиянам
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.
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