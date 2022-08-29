СМИ сообщили о планах Трасс объявить Китай угрозой для Британии
Times: Трасс планирует объявить Китай угрозой для Британии, если станет премьером
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует впервые объявить Китай "угрозой" для национальной безопасности страны, если станет премьером, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.
Как отмечается в сообщении, Трасс в случае своего избрания премьером пообещала "придать новую форму внешней политике" Британии и пересмотреть опубликованный в прошлом году документ под названием "Комплексный обзор политики в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики", в котором определяются приоритеты Британии в дипломатии и обороне на следующее десятилетие.
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"Лиз (Трасс) ужесточила позицию Великобритании в отношении Пекина после того, как стала министром иностранных дел, и будет продолжать занимать ястребиную позицию на посту премьер-министра. Она активно осуждает экономическое принуждение Китая, работает со странами "Большой семерки" и другими союзниками над мобилизацией инвестиций в страны с низким и средним уровнем дохода в качестве противодействия китайской инициативе "Один пояс, один путь", - приводит Times слова одного из источников. По словам другого источника, близкого к Трасс, у Британии "больше не будет никаких экономических партнерств" с Китаем, они должны быть приостановлены.
Как подчеркивает газета, подход Трасс в отношениях с Китаем значительно отличается от того подхода, который выбирало правительство экс-премьера Дэвида Кэмерона, тогда президента Китая Си Цзиньпина принимали в Великобритании с официальным государственным визитом.
В марте прошлого года Великобритания в документе стратегии модернизации вооруженных сил, получившем название Defence in a competitive age, определила Россию как "величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности".
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