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СМИ сообщили о планах Трасс объявить Китай угрозой для Британии - РИА Новости, 29.08.2022
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СМИ сообщили о планах Трасс объявить Китай угрозой для Британии
СМИ сообщили о планах Трасс объявить Китай угрозой для Британии - РИА Новости, 29.08.2022
СМИ сообщили о планах Трасс объявить Китай угрозой для Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует впервые объявить Китай "угрозой" для национальной безопасности страны, если станет премьером, сообщает британская... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:59
2022-08-29T10:59
в мире
великобритания
китай
лиз трасс
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует впервые объявить Китай "угрозой" для национальной безопасности страны, если станет премьером, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.Как отмечается в сообщении, Трасс в случае своего избрания премьером пообещала "придать новую форму внешней политике" Британии и пересмотреть опубликованный в прошлом году документ под названием "Комплексный обзор политики в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики", в котором определяются приоритеты Британии в дипломатии и обороне на следующее десятилетие.Согласно источникам, близким к Трасс, Китай может получить статус "критической угрозы" для Британии, который в марте прошлого года уже получила Россия, пишет издание."Лиз (Трасс) ужесточила позицию Великобритании в отношении Пекина после того, как стала министром иностранных дел, и будет продолжать занимать ястребиную позицию на посту премьер-министра. Она активно осуждает экономическое принуждение Китая, работает со странами "Большой семерки" и другими союзниками над мобилизацией инвестиций в страны с низким и средним уровнем дохода в качестве противодействия китайской инициативе "Один пояс, один путь", - приводит Times слова одного из источников. По словам другого источника, близкого к Трасс, у Британии "больше не будет никаких экономических партнерств" с Китаем, они должны быть приостановлены.Как подчеркивает газета, подход Трасс в отношениях с Китаем значительно отличается от того подхода, который выбирало правительство экс-премьера Дэвида Кэмерона, тогда президента Китая Си Цзиньпина принимали в Великобритании с официальным государственным визитом.В марте прошлого года Великобритания в документе стратегии модернизации вооруженных сил, получившем название Defence in a competitive age, определила Россию как "величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности".
https://ria.ru/20220826/politika-1812145206.html
https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html
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в мире, великобритания, китай, лиз трасс
В мире, Великобритания, Китай, Лиз Трасс
10:59 29.08.2022
 
СМИ сообщили о планах Трасс объявить Китай угрозой для Британии

Times: Трасс планирует объявить Китай угрозой для Британии, если станет премьером

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует впервые объявить Китай "угрозой" для национальной безопасности страны, если станет премьером, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.
Как отмечается в сообщении, Трасс в случае своего избрания премьером пообещала "придать новую форму внешней политике" Британии и пересмотреть опубликованный в прошлом году документ под названием "Комплексный обзор политики в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики", в котором определяются приоритеты Британии в дипломатии и обороне на следующее десятилетие.
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Согласно источникам, близким к Трасс, Китай может получить статус "критической угрозы" для Британии, который в марте прошлого года уже получила Россия, пишет издание.
"Лиз (Трасс) ужесточила позицию Великобритании в отношении Пекина после того, как стала министром иностранных дел, и будет продолжать занимать ястребиную позицию на посту премьер-министра. Она активно осуждает экономическое принуждение Китая, работает со странами "Большой семерки" и другими союзниками над мобилизацией инвестиций в страны с низким и средним уровнем дохода в качестве противодействия китайской инициативе "Один пояс, один путь", - приводит Times слова одного из источников. По словам другого источника, близкого к Трасс, у Британии "больше не будет никаких экономических партнерств" с Китаем, они должны быть приостановлены.
Как подчеркивает газета, подход Трасс в отношениях с Китаем значительно отличается от того подхода, который выбирало правительство экс-премьера Дэвида Кэмерона, тогда президента Китая Си Цзиньпина принимали в Великобритании с официальным государственным визитом.
В марте прошлого года Великобритания в документе стратегии модернизации вооруженных сил, получившем название Defence in a competitive age, определила Россию как "величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности".
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В миреВеликобританияКитайЛиз Трасс
 
 
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