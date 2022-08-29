https://ria.ru/20220829/tokio-1812866368.html

В Токио открылся фестиваль российской культуры

В Токио открылся фестиваль российской культуры - РИА Новости, 29.08.2022

В Токио открылся фестиваль российской культуры

Фестиваль российской культуры открылся в Японии с совместного концерта российских и японских артистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Киои в Токио. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:37

2022-08-29T14:37

2022-08-29T14:37

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новости культуры

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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Фестиваль российской культуры открылся в Японии с совместного концерта российских и японских артистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Киои в Токио.В программе произведения Скрябина, Щедрина, Рахманинова, Россини и других композиторов.Планируется 28 мероприятий. В том числе в октябре впервые за 27 лет состоятся гастроли Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева — Балета Игоря Моисеева. Гастроли дважды переносились, в этом году планы и программа их проведения уже подтверждены.Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. Прошло более 500 мероприятий — концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры.В прошлом году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле этого года потрясла страну.

https://ria.ru/20220826/venezuela-1812252213.html

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Елена Громова

новости культуры, игорь моисеев, синдзо абэ, япония, токио, россия, новости - туризм