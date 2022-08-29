https://ria.ru/20220829/tokio-1812866368.html
В Токио открылся фестиваль российской культуры
В Токио открылся фестиваль российской культуры - РИА Новости, 29.08.2022
В Токио открылся фестиваль российской культуры
Фестиваль российской культуры открылся в Японии с совместного концерта российских и японских артистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Киои в Токио. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:37
2022-08-29T14:37
2022-08-29T14:37
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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Фестиваль российской культуры открылся в Японии с совместного концерта российских и японских артистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Киои в Токио.В программе произведения Скрябина, Щедрина, Рахманинова, Россини и других композиторов.Планируется 28 мероприятий. В том числе в октябре впервые за 27 лет состоятся гастроли Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева — Балета Игоря Моисеева. Гастроли дважды переносились, в этом году планы и программа их проведения уже подтверждены.Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. Прошло более 500 мероприятий — концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры.В прошлом году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле этого года потрясла страну.
https://ria.ru/20220826/venezuela-1812252213.html
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РИА Новости
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новости культуры, игорь моисеев, синдзо абэ, япония, токио, россия, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Игорь Моисеев, Синдзо Абэ, Япония, Токио, Россия, Новости - Туризм
В Токио открылся фестиваль российской культуры
Концертом артистов России и Японии открылся в Токио фестиваль российской культуры
ТОКИО, 29 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Фестиваль российской культуры открылся в Японии с совместного концерта российских и японских артистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Киои в Токио.
В программе произведения Скрябина, Щедрина, Рахманинова, Россини и других композиторов.
Планируется 28 мероприятий. В том числе в октябре впервые за 27 лет состоятся гастроли Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева — Балета Игоря Моисеева. Гастроли дважды переносились, в этом году планы и программа их проведения уже подтверждены.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. Прошло более 500 мероприятий — концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры.
В прошлом году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле этого года потрясла страну.