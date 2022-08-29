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В Токио открылся фестиваль российской культуры - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220829/tokio-1812866368.html
В Токио открылся фестиваль российской культуры
В Токио открылся фестиваль российской культуры - РИА Новости, 29.08.2022
В Токио открылся фестиваль российской культуры
Фестиваль российской культуры открылся в Японии с совместного концерта российских и японских артистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Киои в Токио. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:37
2022-08-29T14:37
культура
новости культуры
игорь моисеев
синдзо абэ
япония
токио
россия
новости - туризм
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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Фестиваль российской культуры открылся в Японии с совместного концерта российских и японских артистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Киои в Токио.В программе произведения Скрябина, Щедрина, Рахманинова, Россини и других композиторов.Планируется 28 мероприятий. В том числе в октябре впервые за 27 лет состоятся гастроли Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева — Балета Игоря Моисеева. Гастроли дважды переносились, в этом году планы и программа их проведения уже подтверждены.Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. Прошло более 500 мероприятий — концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры.В прошлом году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле этого года потрясла страну.
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новости культуры, игорь моисеев, синдзо абэ, япония, токио, россия, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Игорь Моисеев, Синдзо Абэ, Япония, Токио, Россия, Новости - Туризм
14:37 29.08.2022
 
В Токио открылся фестиваль российской культуры

Концертом артистов России и Японии открылся в Токио фестиваль российской культуры

© Фото : Фонд "Русский мир"/TelegramФестиваль российской культуры в Японии
Фестиваль российской культуры в Японии - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Фонд "Русский мир"/Telegram
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Фестиваль российской культуры открылся в Японии с совместного концерта российских и японских артистов, передает корреспондент РИА Новости из зала Киои в Токио.
В программе произведения Скрябина, Щедрина, Рахманинова, Россини и других композиторов.
Планируется 28 мероприятий. В том числе в октябре впервые за 27 лет состоятся гастроли Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева — Балета Игоря Моисеева. Гастроли дважды переносились, в этом году планы и программа их проведения уже подтверждены.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. Прошло более 500 мероприятий — концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры.
В прошлом году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле этого года потрясла страну.
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КультураНовости культурыИгорь МоисеевСиндзо АбэЯпонияТокиоРоссияНовости - Туризм
 
 
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