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Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"* - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812847115.html
Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"*
Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"* - РИА Новости, 29.08.2022
Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"*
В Днепропетровской области за сутки убито более 130 боевиков националистических формирований Украины, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:18
2022-08-29T12:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области за сутки убито более 130 боевиков националистических формирований Украины, сообщило российское Минобороны."Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар" и "Азов"*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня", — сказали в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812846462.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Днепропетровская область
12:18 29.08.2022 (обновлено: 12:57 29.08.2022)
 
Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"*

Минобороны: российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"*

© РИА НовостиВыстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине
Выстрел из гаубицы Гиацинт батареи Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
Выстрел из гаубицы "Гиацинт" батареи Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области за сутки убито более 130 боевиков националистических формирований Украины, сообщило российское Минобороны.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар" и "Азов"*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня", — сказали в ведомстве.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:15Специальная военная операция на Украине
ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДнепропетровская область
 
 
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