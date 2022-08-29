https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812847115.html

Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"*

Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"* - РИА Новости, 29.08.2022

Российские военные уничтожили полевые лагеря "Айдара" и "Азова"*

В Днепропетровской области за сутки убито более 130 боевиков националистических формирований Украины, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:18

2022-08-29T12:18

2022-08-29T12:57

специальная военная операция на украине

россия

в мире

днепропетровская область

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области за сутки убито более 130 боевиков националистических формирований Украины, сообщило российское Минобороны."Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар" и "Азов"*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня", — сказали в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812846462.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, днепропетровская область