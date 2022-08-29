https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1813017817.html

Татарстан и "Почта Банк" подписали "дорожную карту" по сотрудничеству

Татарстан и "Почта Банк" подписали "дорожную карту" по сотрудничеству - РИА Новости, 29.08.2022

Татарстан и "Почта Банк" подписали "дорожную карту" по сотрудничеству

Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент - председатель правления АО "Почта Банк" Александр Пахомов в понедельник подписали "дорожную карту" в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:57

2022-08-29T20:57

2022-08-29T21:00

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

почта банк

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент - председатель правления АО "Почта Банк" Александр Пахомов в понедельник подписали "дорожную карту" в развитие соглашения о сотрудничестве, предусматривающую комплекс мер по повышению экономического потенциала республики и доступности финансовых услуг, сообщает пресс-служба главы региона."Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, сегодня "дорожная карта" утвердила подписанное ранее соглашение о сотрудничестве (подписано в июне 2022 года). Предусмотрен целый комплекс мер, и прежде всего эти мероприятия направлены на развитие проекта "Пушкинская карта", - говорится в сообщении.По словам Минниханова, это даст увеличение культурных событий, которые может посетить молодежь республики. Кроме того, сотрудничество с "Почта Банк" предполагает повышение доступности банковских услуг, особенно в сельской местности. Минниханов сообщил, что недавно в республике открыты после ремонта 15 отделений связи, на следующий год также предусмотрена большая программа.Реализация "дорожной карты" также предусматривает развитие кредитования – на строительство жилья и образовательные программы.Стороны обсудили проекты, направленные на развитие и распространение в регионе современных банковских технологий и безналичной оплаты, повышение доступности и качества финансовых услуг для населения, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Предусмотрено развитие программ кредитования физических лиц, сотрудничество в рамках реализации приоритетных проектов и социально-экономических программ на территории региона, в том числе в сфере поддержки семей с детьми и безналичной оплаты ЖКУ."Главная цель, к которой мы будем двигаться вместе с руководством республики, - доступность базовых банковских услуг как в городах, так и в отдаленных селах, поскольку это один из ключевых факторов успешного социально-экономического развития территории. Сегодня в республике действуют 883 точки обслуживания банка. По этому показателю Татарстан входит в десятку регионов с самой большой сетью "Почта Банка". Вместе будем идти и в направлении реализации социальных проектов и программ повышения качества жизни", - сказал Пахомов.

https://ria.ru/20220829/rossiya-1812828553.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, рустам минниханов, почта банк, республика татарстан (татарстан)