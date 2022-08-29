https://ria.ru/20220829/smog-1812925001.html
Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека
Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека - РИА Новости, 29.08.2022
Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека
Угарный газ и озон, содержащиеся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, а вот говорить о канцерогенном влиянии можно только, если... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:40
2022-08-29T15:40
2022-08-29T15:40
москва
рязанская область
здоровье
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811248391_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_e9f1a7f1d0416c0b74523c4fa0249763.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Угарный газ и озон, содержащиеся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, а вот говорить о канцерогенном влиянии можно только, если человек дышит воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, очень длительное время – месяцами или годами, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского Университета Наталья Семененко.Ранее сообщалось, что москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером."Гарь содержит угарный газ, озон, мелкие пылевые частицы и дым. Смог городов (не учитывая гарь) содержит мелкодисперсные частицы (размером с толщину волоса), двуокись азота, двуокись серы и озон. Если говорить об угарном газе, то он может блокировать перенос кислорода эритроцитами, что может вызывать кислородное голодание", - сказала Семененко.Она отметила, что в первую очередь в группу риска попадают пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.Озон, который тоже присутствует в гари и смоге, может вызывать проблемы с легкими, стать причиной кашля, раздражения и боли в горле, вызвать слезотечение и сухость глаз, уточнила врач.Кроме того, не исключены и аллергические реакции на компоненты гари и смога, что может проявляться заложенностью носа, насморком и даже приступами удушья, пояснила Семененко.По ее словам, чтобы профилактировать развитие заболеваний из-за запаха гари, по возможности, нужно закрывать окна и включать вентиляцию, использовать приборы по очищению воздуха – вытяжку или увлажнитель. Кроме того, следует чаще умываться, прополаскивать горло и промывать глаза, а для снижения риска попадания мелких частиц в легкие лучше использовать влажные повязки.
https://ria.ru/20220823/moskva-1811691730.html
https://ria.ru/20220829/gar-1812851916.html
москва
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811248391_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_6eb14087ce5132bf311277e0b29b9ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, рязанская область, здоровье, природные пожары в россии
Москва, Рязанская область, Здоровье, Природные пожары в России
Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека
Врач Семененко: гарь в Москве может вызвать кислородное голодание, но рак вряд ли
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Угарный газ и озон, содержащиеся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, а вот говорить о канцерогенном влиянии можно только, если человек дышит воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, очень длительное время – месяцами или годами, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского Университета Наталья Семененко.
Ранее сообщалось, что москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от рязанских пожаров
утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером.
"Гарь содержит угарный газ, озон, мелкие пылевые частицы и дым. Смог городов (не учитывая гарь) содержит мелкодисперсные частицы (размером с толщину волоса), двуокись азота, двуокись серы и озон. Если говорить об угарном газе, то он может блокировать перенос кислорода эритроцитами, что может вызывать кислородное голодание", - сказала Семененко.
Она отметила, что в первую очередь в группу риска попадают пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Озон, который тоже присутствует в гари и смоге, может вызывать проблемы с легкими, стать причиной кашля, раздражения и боли в горле, вызвать слезотечение и сухость глаз, уточнила врач.
Кроме того, не исключены и аллергические реакции на компоненты гари и смога, что может проявляться заложенностью носа, насморком и даже приступами удушья, пояснила Семененко.
"Многие говорят о возможном канцерогенном влиянии смога на организм, в первую очередь, о развитии рака легких. Но здесь надо помнить о том, что это должно быть длительное (месяцами, годами) воздействие высоких концентраций, превышающих предельно допустимые концентрации. Это, как правило, жители промышленных регионов", - добавила специалист.
По ее словам, чтобы профилактировать развитие заболеваний из-за запаха гари, по возможности, нужно закрывать окна и включать вентиляцию, использовать приборы по очищению воздуха – вытяжку или увлажнитель. Кроме того, следует чаще умываться, прополаскивать горло и промывать глаза, а для снижения риска попадания мелких частиц в легкие лучше использовать влажные повязки.