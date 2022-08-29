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Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека - РИА Новости, 29.08.2022
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Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека
Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека - РИА Новости, 29.08.2022
Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека
Угарный газ и озон, содержащиеся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, а вот говорить о канцерогенном влиянии можно только, если... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:40
2022-08-29T15:40
москва
рязанская область
здоровье
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Угарный газ и озон, содержащиеся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, а вот говорить о канцерогенном влиянии можно только, если человек дышит воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, очень длительное время – месяцами или годами, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского Университета Наталья Семененко.Ранее сообщалось, что москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером."Гарь содержит угарный газ, озон, мелкие пылевые частицы и дым. Смог городов (не учитывая гарь) содержит мелкодисперсные частицы (размером с толщину волоса), двуокись азота, двуокись серы и озон. Если говорить об угарном газе, то он может блокировать перенос кислорода эритроцитами, что может вызывать кислородное голодание", - сказала Семененко.Она отметила, что в первую очередь в группу риска попадают пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.Озон, который тоже присутствует в гари и смоге, может вызывать проблемы с легкими, стать причиной кашля, раздражения и боли в горле, вызвать слезотечение и сухость глаз, уточнила врач.Кроме того, не исключены и аллергические реакции на компоненты гари и смога, что может проявляться заложенностью носа, насморком и даже приступами удушья, пояснила Семененко.По ее словам, чтобы профилактировать развитие заболеваний из-за запаха гари, по возможности, нужно закрывать окна и включать вентиляцию, использовать приборы по очищению воздуха – вытяжку или увлажнитель. Кроме того, следует чаще умываться, прополаскивать горло и промывать глаза, а для снижения риска попадания мелких частиц в легкие лучше использовать влажные повязки.
https://ria.ru/20220823/moskva-1811691730.html
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москва, рязанская область, здоровье, природные пожары в россии
Москва, Рязанская область, Здоровье, Природные пожары в России
15:40 29.08.2022
 
Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека

Врач Семененко: гарь в Москве может вызвать кислородное голодание, но рак вряд ли

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСмог в Москве
Смог в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Угарный газ и озон, содержащиеся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, а вот говорить о канцерогенном влиянии можно только, если человек дышит воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, очень длительное время – месяцами или годами, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского Университета Наталья Семененко.
Ранее сообщалось, что москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером.
"Гарь содержит угарный газ, озон, мелкие пылевые частицы и дым. Смог городов (не учитывая гарь) содержит мелкодисперсные частицы (размером с толщину волоса), двуокись азота, двуокись серы и озон. Если говорить об угарном газе, то он может блокировать перенос кислорода эритроцитами, что может вызывать кислородное голодание", - сказала Семененко.
Она отметила, что в первую очередь в группу риска попадают пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Смог в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 20:37
Запах гари в Москве не опасен для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре
Озон, который тоже присутствует в гари и смоге, может вызывать проблемы с легкими, стать причиной кашля, раздражения и боли в горле, вызвать слезотечение и сухость глаз, уточнила врач.
Кроме того, не исключены и аллергические реакции на компоненты гари и смога, что может проявляться заложенностью носа, насморком и даже приступами удушья, пояснила Семененко.
"Многие говорят о возможном канцерогенном влиянии смога на организм, в первую очередь, о развитии рака легких. Но здесь надо помнить о том, что это должно быть длительное (месяцами, годами) воздействие высоких концентраций, превышающих предельно допустимые концентрации. Это, как правило, жители промышленных регионов", - добавила специалист.
По ее словам, чтобы профилактировать развитие заболеваний из-за запаха гари, по возможности, нужно закрывать окна и включать вентиляцию, использовать приборы по очищению воздуха – вытяжку или увлажнитель. Кроме того, следует чаще умываться, прополаскивать горло и промывать глаза, а для снижения риска попадания мелких частиц в легкие лучше использовать влажные повязки.
Смог над Москвой. 28 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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