https://ria.ru/20220829/smog-1812925001.html

Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека

Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека - РИА Новости, 29.08.2022

Врач оценила канцерогенное влияние смога на организм человека

Угарный газ и озон, содержащиеся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, а вот говорить о канцерогенном влиянии можно только, если... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:40

2022-08-29T15:40

2022-08-29T15:40

москва

рязанская область

здоровье

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811248391_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_e9f1a7f1d0416c0b74523c4fa0249763.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Угарный газ и озон, содержащиеся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, а вот говорить о канцерогенном влиянии можно только, если человек дышит воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, очень длительное время – месяцами или годами, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского Университета Наталья Семененко.Ранее сообщалось, что москвичи продолжают ощущать сильный запах гари от рязанских пожаров утром в понедельник, в некоторых районах столицы он слабее, чем накануне вечером."Гарь содержит угарный газ, озон, мелкие пылевые частицы и дым. Смог городов (не учитывая гарь) содержит мелкодисперсные частицы (размером с толщину волоса), двуокись азота, двуокись серы и озон. Если говорить об угарном газе, то он может блокировать перенос кислорода эритроцитами, что может вызывать кислородное голодание", - сказала Семененко.Она отметила, что в первую очередь в группу риска попадают пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.Озон, который тоже присутствует в гари и смоге, может вызывать проблемы с легкими, стать причиной кашля, раздражения и боли в горле, вызвать слезотечение и сухость глаз, уточнила врач.Кроме того, не исключены и аллергические реакции на компоненты гари и смога, что может проявляться заложенностью носа, насморком и даже приступами удушья, пояснила Семененко.По ее словам, чтобы профилактировать развитие заболеваний из-за запаха гари, по возможности, нужно закрывать окна и включать вентиляцию, использовать приборы по очищению воздуха – вытяжку или увлажнитель. Кроме того, следует чаще умываться, прополаскивать горло и промывать глаза, а для снижения риска попадания мелких частиц в легкие лучше использовать влажные повязки.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811691730.html

https://ria.ru/20220829/gar-1812851916.html

москва

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, рязанская область, здоровье, природные пожары в россии