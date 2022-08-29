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Швыдкой высказался о защите российских культурных ценностей в Европе - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
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Швыдкой высказался о защите российских культурных ценностей в Европе
Швыдкой высказался о защите российских культурных ценностей в Европе - РИА Новости, 29.08.2022
Швыдкой высказался о защите российских культурных ценностей в Европе
Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о защите российских культурных ценностей в Европе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:34
2022-08-29T17:34
культура
новости культуры
япония
европа
россия
синдзо абэ
игорь моисеев
михаил швыдкой
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о защите российских культурных ценностей в Европе. Мнением он поделился на пресс-конференции, посвященной открытию в Японии 17-го фестиваля российской культуры."К сожалению, мы видим, что происходит с европейскими министерствами культуры, которые запрещают своим подведомственным учреждениям общаться с учреждениями культуры России. Сегодня мы не можем говорить о межгосударственных обменах с европейцами. Никаких гарантий для защиты наших ценностей в Европе нет, в Европе и Америке. Но тем не менее, на уровне конкретных, частных случаев, проектов общение будет продолжаться", — говорит Швыдкой.Он добавил, что "отменить культуру" невозможно, потому что российская культура является тем феноменом, "который невозможно вычленить из мировой культуры, невозможно, потому что в Японии все равно будут читать Чехова, в Англии будут ставить Чехова"."Сегодняшние события свидетельствуют о том, что… культура испытывает влияние политики. Но культура выше политики, культура обращена в вечность, а политика работает в современности. Мы должны это понимать. Отношение к русской, российской культуре в Японии, равно как и к японской культуре в России, не зависит от разного рода перепадов российско-японской политической жизни", — заключил Швыдкой.Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий — концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В прошлом году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле этого года потрясла страну. В этом году планируется провести 28 мероприятий. В том числе в октябре впервые за 27 лет состоятся гастроли Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Тур дважды переносился, сейчас планы и программа его проведения уже подтверждены.
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новости культуры, япония, европа, россия, синдзо абэ, игорь моисеев, михаил швыдкой
Культура, Новости культуры, Япония, Европа, Россия, Синдзо Абэ, Игорь Моисеев, Михаил Швыдкой
17:34 29.08.2022
 
Швыдкой высказался о защите российских культурных ценностей в Европе

Швыдкой: никаких гарантий защиты российских культурных ценностей в Европе нет

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления МГУ имени Ломоносова Михаил Швыдкой во время мультимедийной пресс-конференции. 10 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался о защите российских культурных ценностей в Европе. Мнением он поделился на пресс-конференции, посвященной открытию в Японии 17-го фестиваля российской культуры.
"К сожалению, мы видим, что происходит с европейскими министерствами культуры, которые запрещают своим подведомственным учреждениям общаться с учреждениями культуры России. Сегодня мы не можем говорить о межгосударственных обменах с европейцами. Никаких гарантий для защиты наших ценностей в Европе нет, в Европе и Америке. Но тем не менее, на уровне конкретных, частных случаев, проектов общение будет продолжаться", — говорит Швыдкой.
Он добавил, что "отменить культуру" невозможно, потому что российская культура является тем феноменом, "который невозможно вычленить из мировой культуры, невозможно, потому что в Японии все равно будут читать Чехова, в Англии будут ставить Чехова".
"Сегодняшние события свидетельствуют о том, что… культура испытывает влияние политики. Но культура выше политики, культура обращена в вечность, а политика работает в современности. Мы должны это понимать. Отношение к русской, российской культуре в Японии, равно как и к японской культуре в России, не зависит от разного рода перепадов российско-японской политической жизни", — заключил Швыдкой.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 18 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий — концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. В прошлом году организационный комитет со стороны Японии возглавил экс-премьер-министр Синдзо Абэ, трагическая смерть которого в июле этого года потрясла страну.
В этом году планируется провести 28 мероприятий. В том числе в октябре впервые за 27 лет состоятся гастроли Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Тур дважды переносился, сейчас планы и программа его проведения уже подтверждены.
Фестиваль российской культуры в Японии - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:37Культура
В Токио открылся фестиваль российской культуры
 
КультураНовости культурыЯпонияЕвропаРоссияСиндзо АбэИгорь МоисеевМихаил Швыдкой
 
 
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