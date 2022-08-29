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Сенатор предупредил о катастрофических последствиях новых санкций для ЕС - РИА Новости, 29.08.2022
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Сенатор предупредил о катастрофических последствиях новых санкций для ЕС
Сенатор предупредил о катастрофических последствиях новых санкций для ЕС - РИА Новости, 29.08.2022
Сенатор предупредил о катастрофических последствиях новых санкций для ЕС
Европейцы готовы "стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно", лишь бы России сделать побольнее, но последствия санкций для самого Евросоюза могут... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:31
2022-08-29T12:31
россия
еврокомиссия
евросоюз
экономика
совет федерации рф
владимир джабаров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Европейцы готовы "стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно", лишь бы России сделать побольнее, но последствия санкций для самого Евросоюза могут быть катастрофическими, прокомментировал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложения по восьмому санкционному пакету.Ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист". По его мнению, санкции против России хоть и работают, "но их недостаточно"."Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы России сделать побольнее. Приняли 7 пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдаётся", - написал политик в своем Telegram-канале.Он напомнил, что "время неумолимо тикает". По словам Джабарова, лето фактически завершилось, надвигается осень, а следом и зима. "Что только не придумали теоретики санкций и ограничений, чтобы Россия сорвалась в штопор. А все без толку. И вдруг выяснилось, что санкции работают не столько против России, сколько против Евросоюза", - подчеркнул законодатель.Сенатор отметил, что "ведённые санкции оказывают негативное влияние на развитие нашей экономики". "Негативное, но не сокрушительное, и тем более не смертельное. А страны Евросоюза столкнулись с проблемами, которые могут стать для них катастрофическими", - написал он.Джабаров предложил сравнить - что лучше, "сидеть зимой в тёплой отапливаемой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином "Ладу", чем околевать в европейском городе от холода, с перебоями поставок продуктов и замёрзшим у дома "Мерседесом" с пустым бензобаком?"."И во имя чего европейцы идут на это? Чтобы насолить России? Рано или поздно, они зададут вопрос своим правительствам, зачем жертвовать благосостоянием своего народа ради поддержки неонацистской Украины", - считает парламентарий.
https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html
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россия, еврокомиссия, евросоюз, экономика, совет федерации рф, владимир джабаров, санкции в отношении россии
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Санкции в отношении России
12:31 29.08.2022
 
Сенатор предупредил о катастрофических последствиях новых санкций для ЕС

Сенатор Джабаров: последствия санкций могут стать катастрофическими для самой Европы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Европейцы готовы "стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно", лишь бы России сделать побольнее, но последствия санкций для самого Евросоюза могут быть катастрофическими, прокомментировал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложения по восьмому санкционному пакету.
Ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист". По его мнению, санкции против России хоть и работают, "но их недостаточно".
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"Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы России сделать побольнее. Приняли 7 пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдаётся", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что "время неумолимо тикает". По словам Джабарова, лето фактически завершилось, надвигается осень, а следом и зима. "Что только не придумали теоретики санкций и ограничений, чтобы Россия сорвалась в штопор. А все без толку. И вдруг выяснилось, что санкции работают не столько против России, сколько против Евросоюза", - подчеркнул законодатель.
Сенатор отметил, что "ведённые санкции оказывают негативное влияние на развитие нашей экономики". "Негативное, но не сокрушительное, и тем более не смертельное. А страны Евросоюза столкнулись с проблемами, которые могут стать для них катастрофическими", - написал он.
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Джабаров предложил сравнить - что лучше, "сидеть зимой в тёплой отапливаемой квартире, с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином "Ладу", чем околевать в европейском городе от холода, с перебоями поставок продуктов и замёрзшим у дома "Мерседесом" с пустым бензобаком?".
"И во имя чего европейцы идут на это? Чтобы насолить России? Рано или поздно, они зададут вопрос своим правительствам, зачем жертвовать благосостоянием своего народа ради поддержки неонацистской Украины", - считает парламентарий.
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