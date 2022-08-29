https://ria.ru/20220829/rospotrebnadzor-1812823025.html

Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах

Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах - РИА Новости, 29.08.2022

Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах

Возобновление ограничительных мероприятий в школах к предстоящему эпидсезону не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:06

2022-08-29T11:06

2022-08-29T11:45

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Возобновление ограничительных мероприятий в школах к предстоящему эпидсезону не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным оперштаба на 29 августа, в России выявили более 39 тысяч новых случаев заражения за сутки, скончались 77 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810595017.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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