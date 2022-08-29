https://ria.ru/20220829/rospotrebnadzor-1812823025.html
Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах
Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах - РИА Новости, 29.08.2022
Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах
Возобновление ограничительных мероприятий в школах к предстоящему эпидсезону не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:06
2022-08-29T11:06
2022-08-29T11:45
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Возобновление ограничительных мероприятий в школах к предстоящему эпидсезону не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным оперштаба на 29 августа, в России выявили более 39 тысяч новых случаев заражения за сутки, скончались 77 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810595017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество, Школа, Дети, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Михаил Мурашко, Социальный навигатор, СН_Образование
11:06 29.08.2022 (обновлено: 11:45 29.08.2022)
Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах
Роспотребнадзор заявил, что вводить COVID-ограничения в школах к эпидсезону не требуется