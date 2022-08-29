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Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах - РИА Новости, 29.08.2022
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Распространение коронавируса
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Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах
Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах - РИА Новости, 29.08.2022
Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах
Возобновление ограничительных мероприятий в школах к предстоящему эпидсезону не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:06
2022-08-29T11:45
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Возобновление ограничительных мероприятий в школах к предстоящему эпидсезону не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным оперштаба на 29 августа, в России выявили более 39 тысяч новых случаев заражения за сутки, скончались 77 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество, школа, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество, Школа, Дети, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Михаил Мурашко, Социальный навигатор, СН_Образование
11:06 29.08.2022 (обновлено: 11:45 29.08.2022)
 
Роспотребнадзор рекомендовал не вводить COVID-ограничения в школах

Роспотребнадзор заявил, что вводить COVID-ограничения в школах к эпидсезону не требуется

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в коридоре гимназии
Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Возобновление ограничительных мероприятий в школах к предстоящему эпидсезону не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется", — говорится в заявлении.

По данным оперштаба на 29 августа, в России выявили более 39 тысяч новых случаев заражения за сутки, скончались 77 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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