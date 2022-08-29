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Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес - РИА Новости, 29.08.2022
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Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес
Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес - РИА Новости, 29.08.2022
Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости угрозы, поступившие в ее адрес от украинского... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:53
2022-08-29T21:16
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости угрозы, поступившие в ее адрес от украинского террористического батальона "Азов"*.Ранее в понедельник она опубликовала в своем Telegram-канале письмо с угрозами и наличием символики "Азова"*. После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку и доложить о результатах.Верховный суд 2 августа по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение вступило в силу незамедлительно, на обжалование дается месяц.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
20:53 29.08.2022 (обновлено: 21:16 29.08.2022)
 
Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес

Симоньян ответила на угрозы "Азова" в свой адрес

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости угрозы, поступившие в ее адрес от украинского террористического батальона "Азов"*.
"Судя по стилистике угроз, там заседают или маньяки, или угашенные подростки. Одно, кстати, не исключает другого. Как я должна на них реагировать? Я живу своей жизнью и делаю то, что считаю честным, нужным и должным", — заявила Симоньян.
Ранее в понедельник она опубликовала в своем Telegram-канале письмо с угрозами и наличием символики "Азова"*. После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку и доложить о результатах.
Верховный суд 2 августа по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение вступило в силу незамедлительно, на обжалование дается месяц.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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