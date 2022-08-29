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Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес

Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес - РИА Новости, 29.08.2022

Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости угрозы, поступившие в ее адрес от украинского... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:53

2022-08-29T20:53

2022-08-29T21:16

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости угрозы, поступившие в ее адрес от украинского террористического батальона "Азов"*.Ранее в понедельник она опубликовала в своем Telegram-канале письмо с угрозами и наличием символики "Азова"*. После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку и доложить о результатах.Верховный суд 2 августа по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение вступило в силу незамедлительно, на обжалование дается месяц.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220824/mvd-1811797622.html

россия

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2022

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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф