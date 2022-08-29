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СК проведет проверку из-за угроз со стороны "Азова"* в адрес Симоньян - РИА Новости, 29.08.2022
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СК проведет проверку из-за угроз со стороны "Азова"* в адрес Симоньян
СК проведет проверку из-за угроз со стороны "Азова"* в адрес Симоньян - РИА Новости, 29.08.2022
СК проведет проверку из-за угроз со стороны "Азова"* в адрес Симоньян
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести проверку из-за угроз, поступающих главному редактору RT и... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:43
2022-08-29T20:10
россия
происшествия
маргарита симоньян
батальон "азов"
украина
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
телеканал rt
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести проверку из-за угроз, поступающих главному редактору RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян и членам ее семьи со стороны украинских террористов, сообщил Telegram-канал ведомства."В СМИ публикуется информация об угрозах со стороны украинского националистического батальона "Азов"* в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян и членов ее семьи. В опубликованном сообщении приводятся разные способы насилия и расправы", — говорится в сообщении.Бастрыкин дал указание доложить о результатах процессуальной проверки.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, происшествия, маргарита симоньян, батальон "азов", украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, телеканал rt
Россия, Происшествия, Маргарита Симоньян, Батальон "Азов", Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Телеканал RT
19:43 29.08.2022 (обновлено: 20:10 29.08.2022)
 
СК проведет проверку из-за угроз со стороны "Азова"* в адрес Симоньян

Бастрыкин поручил провести проверку из-за угроз со стороны "Азова" в адрес Симоньян

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести проверку из-за угроз, поступающих главному редактору RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян и членам ее семьи со стороны украинских террористов, сообщил Telegram-канал ведомства.
"В СМИ публикуется информация об угрозах со стороны украинского националистического батальона "Азов"* в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян и членов ее семьи. В опубликованном сообщении приводятся разные способы насилия и расправы", — говорится в сообщении.
Бастрыкин дал указание доложить о результатах процессуальной проверки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияПроисшествияМаргарита СимоньянБатальон "Азов"УкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинТелеканал RT
 
 
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