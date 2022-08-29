https://ria.ru/20220829/ugrozy-1813005939.html

СК проведет проверку из-за угроз со стороны "Азова"* в адрес Симоньян

СК проведет проверку из-за угроз со стороны "Азова"* в адрес Симоньян - РИА Новости, 29.08.2022

СК проведет проверку из-за угроз со стороны "Азова"* в адрес Симоньян

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести проверку из-за угроз, поступающих главному редактору RT и... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:43

2022-08-29T19:43

2022-08-29T20:10

россия

происшествия

маргарита симоньян

батальон "азов"

украина

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

телеканал rt

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести проверку из-за угроз, поступающих главному редактору RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян и членам ее семьи со стороны украинских террористов, сообщил Telegram-канал ведомства."В СМИ публикуется информация об угрозах со стороны украинского националистического батальона "Азов"* в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян и членов ее семьи. В опубликованном сообщении приводятся разные способы насилия и расправы", — говорится в сообщении.Бастрыкин дал указание доложить о результатах процессуальной проверки.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812847115.html

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, маргарита симоньян, батальон "азов", украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, телеканал rt