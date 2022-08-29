https://ria.ru/20220829/putin-1812895955.html

Путин призвал не допускать социзоляции мигрантов, приезжающих в Россию

Путин призвал не допускать социзоляции мигрантов, приезжающих в Россию - РИА Новости, 29.08.2022

Путин призвал не допускать социзоляции мигрантов, приезжающих в Россию

Президент РФ Владимир Путин призвал главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова проводить с республиками, из которых приезжают... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:19

2022-08-29T14:19

2022-08-29T14:50

общество

россия

узбекистан

таджикистан

владимир путин

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова проводить с республиками, из которых приезжают мигранты, работу над новым комплексом мер по недопущению их социальной изоляции.Баринов доложил главе государства о начале работы над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. Он также высказал мнение о необходимости усиливать эту работу с привлечением общественных, религиозных организаций.Глава ФАДН пояснил, миграционные процессы иногда формируют, фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях. Он отметил, что "возникают риски формирования анклавов, растёт этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьёзное давление", при этом естественно, идёт обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества. По словам Баринова, очень важно усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов."Начинать нужно ещё на родине потенциальных мигрантов", - сказал Путин.Президент РФ отметил, что с этим согласны и наши коллеги, "они готовы подключаться"."Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220314/migranty-1777993196.html

https://ria.ru/20220829/migranty-1812896255.html

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узбекистан

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, узбекистан, таджикистан, владимир путин, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)