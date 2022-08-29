Первые поставки ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году
Первые поставки сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году
Ракета Брамос. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первые поставки сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
Это первый экспортный контракт компании "Брамос". Его заключили в январе этого года на 375 миллионов долларов. Планируется поставка трех батарей - шесть пусковых установок и ракет.
"Первые поставки ракет начнутся в 2023 году. Это будут ракеты для береговой обороны, береговой ракетный комплекс", - сказал Максичев.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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