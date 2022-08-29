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Первые поставки ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году

Первые поставки ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году - РИА Новости, 29.08.2022

Первые поставки ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году

Первые поставки сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:32

2022-08-29T03:32

2022-08-29T03:32

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первые поставки сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.Это первый экспортный контракт компании "Брамос". Его заключили в январе этого года на 375 миллионов долларов. Планируется поставка трех батарей - шесть пусковых установок и ракет.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".

https://ria.ru/20210720/rakety-1741975985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, филиппины