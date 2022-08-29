https://ria.ru/20220829/maksichev-1812333414.html

Александр Максичев: "Брамос" готов поставлять ракеты российской армии

Александр Максичев: "Брамос" готов поставлять ракеты российской армии - РИА Новости, 29.08.2022

Александр Максичев: "Брамос" готов поставлять ракеты российской армии

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (BrahMos) является примером успешного сотрудничества России с зарубежными странам по производству продукции... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:00

2022-08-29T11:00

2022-08-29T11:01

интервью

александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны)

брамос

россия

су-30мки

безопасность

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Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (BrahMos) является примером успешного сотрудничества России с зарубежными странам по производству продукции военного назначения. Более 20 лет "Брамос" успешно производит одноименные сверхзвуковые крылатые ракеты, постоянно их совершенствуя. В этом году для предприятия случилось знаковое событие: в январе был заключен первый экспортный контракт на поставку ракет "Брамос" Вооруженным силам Филиппин. О том, какие планы у предприятия, и каковы перспективы заключения новых контрактов, рассказал в интервью руководителю профильной редакции МИА "Россия сегодня" Сергею Сафронову содиректор "Брамоса" с российской стороны Александр Максичев.– Александр Борисович, в этом году для компании "Брамос" произошло знаковое событие – заключен первый экспортный контракт на ракеты "Брамос". Когда начнется его реализация?– Действительно контракт заключен в январе 2022 года на сумму 375 миллионов долларов США, и он уже реализуется. Обязательство между российской и индийской сторонами разделены. Подписан контракт "Брамоса" с НПО "Машиностроения", а также с соисполнителями. Утвержден график поставок комплектующих и документации.Согласно контракту, первая его часть – это обучение 45 офицеров армии Филиппин в Индии – уже успешно завершена. Сейчас готовится предварительный список документации для передачи филиппинской стороне. Контракт предполагает опцион, то есть возможное увеличение количества поставляемых изделий (ракет – ред.) Мы открыты для этого.Контракт должен быть реализован в течение четыре лет, плюс один год на гарантийное обслуживание. Затем будут заключены контракты на постгарантийное обслуживание. Первые поставки ракет начнутся в 2023 году. Это будут ракеты для береговой обороны, то есть это береговой ракетный комплекс.– Ведутся ли переговоры с другим странами по заключению подобных контрактов?– "Брамос" продолжает вести переговоры по заключению контрактов на поставку одноименных сверхзвуковых крылатых ракет с потенциальными иностранными заказчиками из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Надеемся, что в ближайшие два-три года мы получим еще несколько контрактов.– Поступали ли заказы от Минобороны РФ на закупку ракет "Брамос"?– Пока не поступали. Но если поступят, то мы готовы выполнить такой заказ. В сегодняшних условиях ракеты "Брамос" были бы очень полезны российской армии.– Каков на сегодня портфель заказов?– Портфель заказов компании "Брамос" в настоящее время составляет более шести миллиардов долларов США, приближается к 6,5 миллиардам. Увеличение произошло в том числе за счет подписания контракта с Филиппинами. Кроме того, надеемся на увеличение внутренних заказов для вооруженных сил Индии.– Компания "Брамос" неоднократно модернизировала, совершенствовала ракету. Удалось ли увеличить ее дальность?– Для того, чтобы противокорабельная ракета была несбиваема, она должна "нырнуть" под радиогоризонт, чтобы быть невидимой. То есть она должна лететь на минимальной высоте. А сопротивление воздуха внизу сильнее, чем вверху в шесть раз. Поэтому из-за сильного сопротивления дальность уменьшается. Физику не обманешь. Поэтому несмотря на работу по совершенствованию двигателя особого профицита не добьешься.Но если мы говорим об универсальной ракете, которая может поражать и наземные цели, это будет траектория с вертикальным пикированием, то там есть достаточно большой потенциал для увеличения дальности. Сейчас заявленная дальность – 290 километров, мы ее подтвердили. Не просто подтвердили, мы ее увеличили значительно. На сколько? Это пока закрытая информация.– Ракета получилась не только многофункциональной, но и унифицированной. С каких носителей она сегодня может стартовать?– Действительно, мы сделали не только универсальную, но и унифицированную ракету, то есть она может поражать как морские, так и наземные цели. И может стрелять как с наземных носителей, так и с морских, включая подводную лодку. Ракета стартует из транспортно-пускового стакана, который позволяет стрелять как из надводного положения, так и из подводного. Подводную ракету "Брамос" мы испытали с притапливаемого стенда: подтвердили, что она выходит, летит на нужную дальность. Сегодня мы ждем потенциальную платформу, то есть подводную лодку, на которую можно установить наш вертикальный комплекс.Напомню, что испытали мы подводную версию ракеты еще в 2012 году. Сегодня нам не нужно подтверждать ее возможности. Но если этого захочет заказчик, то мы готовы произвести дополнительные испытательные пуски.Еще раз подчеркну, что ракета получилась универсальная, изначально она была противокорабельная с базированием на кораблях, потом сделали берег, потом версию для армии, потом авиационную. Теперь мы сделали такую математику, которая позволяет одну и ту же ракету использовать как универсальную и унифицированную. Это очень выгодно с точки зрения пользователя, не надо специально обучать, обслуживать.– Как проходят работы по созданию новой авиационной ракеты BrahMos-NG (new generation)?– Работы идут. На самолете Су-30МКИ вместо одной ракеты "Брамос" можно будет разместить сразу пять. Но сегодня заказчик рассматривает индийский самолет Tejas как носитель нашей новой ракеты.Мы значительно преуспели, поумнели, определились с обликом, мы договорились с индийскими партнерами, как будем делить работу. Что будут делать они, что мы. Если мы подпишем в этом году соответствующий контракт, то через четыре года серийная ракета будет готова: сначала будет изготовление образцов, потом проведение автономных испытаний и в итоге серия. На бумаге мы уже определенную часть выполнили.Сегодня мы уже знаем, что это будет ракета для поражения не только морских, но и наземных целей. Делаем ракету сразу универсальную. При этом изделие разрабатывается с заложенными модернизационными возможностями.– Под новую ракету в Индии строится завод. Когда он будет введен в эксплуатацию?– Через три-четыре года, в 2025 году, мы ожидаем, что завод будет построен. Там будут производить новые ракеты BrahMos-NG. Выделена территория для строительства завода. Сейчас по этой ракете идут только ОКРы. Когда они закончатся, будет готов завод.– Каков на сегодня уровень локализации производства в Индии?– Локализация производства… Уже больше половины производится в Индии. Это сегодня устраивает всех: и индийскую сторону, и нашу. Задача по локализации выполнена. Главное, что производит Россия, – это двигатель. Многие новые агрегаты и узлы также освоены в Индии, но они пока не перешли в стадию серийного производства.– Как идут работу по гиперзвуку?– Работы идут. Остается еще пять-шесть лет, меняются приоритеты, заказчик и требования.– На сегодняшний день все корабли ВМС Индии вооружены корабельными ракетами "Брамос"?– Конечно не все. Зачем все? Корабли первой и второй линии да, вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить большинство кораблей первой линии, данная задача успешно выполняется. Например, все фрегаты проекта 11356, закупленные в России, вооружены нашими ракетами. Все корабли этого проекта и в дальнейшем будут вооружаться нашими ракетами.– Закупленные недавно новые четыре корабля тоже?– Обязательно, мы уже это сделали. Мы поставляем комплекс, корабль невозможно сдать, не установив все оборудование. Сдаточные испытания должны пройти с подтверждением работоспособности комплекса. "Брамос" поставил в Калининград пусковые установки и корабельную аппаратуру управления стрельбой.– Компания "Брамос" для совершенствования своей продукции проводит много испытаний. Насколько они успешны?– В этом году мы провели рекордное количество испытаний, за полгода мы произвели 10 пусков. Обычно за весь год семь-восемь пусков, а тут за полгода 10. Причем со всех носителей: корабля, берега, самолета. Отрабатывались разные задачи в рамках проверки боеготовности сил.В результате пусков подтверждена высочайшая точность, отклонение от цели – не более пяти метров. Подтверждена надежность, точность, обученность экипажа.

https://ria.ru/20220818/signal-1810347541.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220820/tsirkon-1811036936.html

https://ria.ru/20220812/rakety-1809043876.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220820/cheburashka-1811046765.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны), брамос, россия, су-30мки, безопасность