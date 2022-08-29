https://ria.ru/20220829/otets-1812884335.html

В Благовещенске отец ударил ножом сына из-за компьютерных игр

В Благовещенске отец ударил ножом сына из-за компьютерных игр - РИА Новости, 29.08.2022

В Благовещенске отец ударил ножом сына из-за компьютерных игр

Житель Благовещенска заключен под стражу по обвинению в ножевом ранении 17-летнего сына, когда тот играл в компьютерные игры, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:46

2022-08-29T13:46

2022-08-29T13:46

происшествия

россия

благовещенск

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Житель Благовещенска заключен под стражу по обвинению в ножевом ранении 17-летнего сына, когда тот играл в компьютерные игры, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ."Мужчина задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Расследованием занимается следственный отдел по городу Благовещенску", - сказал собеседник.Он отметил, что между 17-летним сыном и его отцом были сложные отношения."Игра лишь послужила катализатором конфликта в тот день. Юноша лежит в больнице, прогноз хороший", - отметили в СУСК.По информации Telegram-канала Shot, конфликт между отцом и сыном произошел на почве увлечения юноши компьютерными играми. Со слов бабушки, которые приводит канал, мужчина приставил к горлу подростка кухонный нож, а когда тот ударил его по лицу, ранил в грудь.

https://ria.ru/20220629/sud-1799011094.html

https://ria.ru/20220825/kriminal-1811895775.html

россия

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)