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В Благовещенске отец ударил ножом сына из-за компьютерных игр - РИА Новости, 29.08.2022
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В Благовещенске отец ударил ножом сына из-за компьютерных игр
В Благовещенске отец ударил ножом сына из-за компьютерных игр - РИА Новости, 29.08.2022
В Благовещенске отец ударил ножом сына из-за компьютерных игр
Житель Благовещенска заключен под стражу по обвинению в ножевом ранении 17-летнего сына, когда тот играл в компьютерные игры, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:46
2022-08-29T13:46
происшествия
россия
благовещенск
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Житель Благовещенска заключен под стражу по обвинению в ножевом ранении 17-летнего сына, когда тот играл в компьютерные игры, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ."Мужчина задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Расследованием занимается следственный отдел по городу Благовещенску", - сказал собеседник.Он отметил, что между 17-летним сыном и его отцом были сложные отношения."Игра лишь послужила катализатором конфликта в тот день. Юноша лежит в больнице, прогноз хороший", - отметили в СУСК.По информации Telegram-канала Shot, конфликт между отцом и сыном произошел на почве увлечения юноши компьютерными играми. Со слов бабушки, которые приводит канал, мужчина приставил к горлу подростка кухонный нож, а когда тот ударил его по лицу, ранил в грудь.
https://ria.ru/20220629/sud-1799011094.html
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происшествия, россия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Благовещенск, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
13:46 29.08.2022
 
В Благовещенске отец ударил ножом сына из-за компьютерных игр

В Благовещенске отец ударил ножом 17-летнего сына, когда тот играл в компьютерные игры

© Depositphotos / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Depositphotos / artush
Подросток играет за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Житель Благовещенска заключен под стражу по обвинению в ножевом ранении 17-летнего сына, когда тот играл в компьютерные игры, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
"Мужчина задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Расследованием занимается следственный отдел по городу Благовещенску", - сказал собеседник.
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Он отметил, что между 17-летним сыном и его отцом были сложные отношения.
"Игра лишь послужила катализатором конфликта в тот день. Юноша лежит в больнице, прогноз хороший", - отметили в СУСК.
По информации Telegram-канала Shot, конфликт между отцом и сыном произошел на почве увлечения юноши компьютерными играми. Со слов бабушки, которые приводит канал, мужчина приставил к горлу подростка кухонный нож, а когда тот ударил его по лицу, ранил в грудь.
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