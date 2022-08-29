https://ria.ru/20220829/onlayn-resursy-1813035535.html

Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ

Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ - РИА Новости, 30.08.2022

Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ

Минпросвещения России утвердило перечень электронных образовательных ресурсов для школ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-29T23:32

2022-08-29T23:32

2022-08-30T09:51

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россия

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило перечень электронных образовательных ресурсов для школ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в документе.Всего, в перечень попало более 240 ресурсов - тесты и тренажёры, образовательные курсы, учебные модули, аудиоучебники, в том числе для обучающихся с нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями по основным школьным предметам для всех классов.

https://ria.ru/20211230/shkola-1766238382.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование