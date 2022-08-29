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Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ - РИА Новости, 30.08.2022
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Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ
Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ - РИА Новости, 30.08.2022
Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ
Минпросвещения России утвердило перечень электронных образовательных ресурсов для школ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T23:32
2022-08-30T09:51
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило перечень электронных образовательных ресурсов для школ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в документе.Всего, в перечень попало более 240 ресурсов - тесты и тренажёры, образовательные курсы, учебные модули, аудиоучебники, в том числе для обучающихся с нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями по основным школьным предметам для всех классов.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
23:32 29.08.2022 (обновлено: 09:51 30.08.2022)
 
Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ

Минпросвещения утвердило перечень электронных ресурсов для общеобразовательных школ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНоутбуки и планшеты с разными электронными учебниками
Ноутбуки и планшеты с разными электронными учебниками - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ноутбуки и планшеты с разными электронными учебниками . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило перечень электронных образовательных ресурсов для школ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 20:32
Путин подписал закон об онлайн-ресурсах в школах
Всего, в перечень попало более 240 ресурсов - тесты и тренажёры, образовательные курсы, учебные модули, аудиоучебники, в том числе для обучающихся с нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями по основным школьным предметам для всех классов.
 
ОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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