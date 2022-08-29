https://ria.ru/20220829/onlayn-resursy-1813035535.html
Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ
Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ - РИА Новости, 30.08.2022
Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ
Минпросвещения России утвердило перечень электронных образовательных ресурсов для школ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T23:32
2022-08-29T23:32
2022-08-30T09:51
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило перечень электронных образовательных ресурсов для школ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в документе.Всего, в перечень попало более 240 ресурсов - тесты и тренажёры, образовательные курсы, учебные модули, аудиоучебники, в том числе для обучающихся с нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями по основным школьным предметам для всех классов.
https://ria.ru/20211230/shkola-1766238382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
23:32 29.08.2022 (обновлено: 09:51 30.08.2022)
Минпросвещения утвердило список онлайн-ресурсов для школ
Минпросвещения утвердило перечень электронных ресурсов для общеобразовательных школ