https://ria.ru/20220829/migranty-1812896255.html
Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов
Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов - РИА Новости, 29.08.2022
Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов
Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:20
2022-08-29T14:20
2022-08-29T14:29
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
владимир путин
общество
узбекистан
таджикистан
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов.Баринов на встрече с главой государства рассказал о начале работ над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов и необходимости усиливать эту деятельность с привлечением общественных, религиозных организаций."Начинать нужно ещё на родине потенциальных мигрантов", - отреагировал Путин. Баринов согласился."Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно", - сказал президент.
https://ria.ru/20220829/putin-1812895955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), владимир путин, общество, узбекистан, таджикистан
Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Владимир Путин, Общество, Узбекистан, Таджикистан
14:20 29.08.2022 (обновлено: 14:29 29.08.2022)
Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов
Путин поддержал идею главы ФАДН о создании адаптационных центров для мигрантов в России