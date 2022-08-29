https://ria.ru/20220829/migranty-1812896255.html

Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов

Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов - РИА Новости, 29.08.2022

Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:20

2022-08-29T14:20

2022-08-29T14:29

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

владимир путин

общество

узбекистан

таджикистан

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов.Баринов на встрече с главой государства рассказал о начале работ над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов и необходимости усиливать эту деятельность с привлечением общественных, религиозных организаций."Начинать нужно ещё на родине потенциальных мигрантов", - отреагировал Путин. Баринов согласился."Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно", - сказал президент.

https://ria.ru/20220829/putin-1812895955.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), владимир путин, общество, узбекистан, таджикистан