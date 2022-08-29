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Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря
Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря - РИА Новости, 29.08.2022
Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря
Отдыхающие на побережье Азовского моря уже не первую неделю жалуются на огромное количество медуз — прозрачных, синеватых и даже фиолетовых с множеством... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:22
2022-08-29T12:23
фото
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море
черное море
азовское море
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отдыхающие на побережье Азовского моря уже не первую неделю жалуются на огромное количество медуз — прозрачных, синеватых и даже фиолетовых с множеством щупалец. О том, чем вызвано нашествие морских обитателей и что делать в случае ожога, — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Туризм, туристы, море, Черное море, Азовское море, Республика Крым, Краснодарский край, Курорт, Фото - Туризм
12:22 29.08.2022 (обновлено: 12:23 29.08.2022)
 
Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря

Эксперт: нашествие медуз на пляжах Азовского моря вызвано потеплением

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отдыхающие на побережье Азовского моря уже не первую неделю жалуются на огромное количество медуз — прозрачных, синеватых и даже фиолетовых с множеством щупалец. О том, чем вызвано нашествие морских обитателей и что делать в случае ожога, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Зайти в Азовское море просто невозможно: путь преграждает настоящий "ковер" из медуз. Небольшие и полупрозрачные аурелии не опасны, встреча с ними обычно проходит без последствий, разве что дотрагиваться до них неприятно. А вот корнероты — голубые или иссиня-фиолетовые с множеством щупалец — могут вызвать ожог.

Скопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму
1 из 6

Зайти в Азовское море просто невозможно: путь преграждает настоящий "ковер" из медуз. Небольшие и полупрозрачные аурелии не опасны, встреча с ними обычно проходит без последствий, разве что дотрагиваться до них неприятно. А вот корнероты — голубые или иссиня-фиолетовые с множеством щупалец — могут вызвать ожог.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Помимо Азовского, одеялом из медуз накрыло и берега Черного моря — желеобразных существ часто встречают на курортах Крыма и Краснодарского края.

Медуза не берегу Азовского моря в Крыму
2 из 6

Помимо Азовского, одеялом из медуз накрыло и берега Черного моря — желеобразных существ часто встречают на курортах Крыма и Краснодарского края.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

По словам кандидата биологических наук Владимира Саяпина, численность медуз увеличивается, как только совпадает сразу несколько факторов: благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база.

Скопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму
3 из 6

По словам кандидата биологических наук Владимира Саяпина, численность медуз увеличивается, как только совпадает сразу несколько факторов: благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Кроме того, с конца июля до середины сентября у этих морских обитателей период размножения: в это время они всегда подплывают ближе к берегу, чтобы поохотиться на планктон.

Женщина рассматривает медуз на побережье Азовского моря в Крыму
4 из 6

Кроме того, с конца июля до середины сентября у этих морских обитателей период размножения: в это время они всегда подплывают ближе к берегу, чтобы поохотиться на планктон.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Меньше всего медуз, как правило, на рассвете, когда нет волн, а воду еще не взбаламутили сотни желающих искупаться.

Скопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму
5 из 6

Меньше всего медуз, как правило, на рассвете, когда нет волн, а воду еще не взбаламутили сотни желающих искупаться.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Если вы все же станете "жертвой" жалящих щупалец, промойте место ожога морской водой или соляным раствором — это поможет нейтрализовать яд и снизит неприятные ощущения. При сильном поражении кожи лучше обратиться к медикам.

Скопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму
6 из 6

Если вы все же станете "жертвой" жалящих щупалец, промойте место ожога морской водой или соляным раствором — это поможет нейтрализовать яд и снизит неприятные ощущения. При сильном поражении кожи лучше обратиться к медикам.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
 
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