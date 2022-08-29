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Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря

Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря - РИА Новости, 29.08.2022

Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря

Отдыхающие на побережье Азовского моря уже не первую неделю жалуются на огромное количество медуз — прозрачных, синеватых и даже фиолетовых с множеством... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:22

2022-08-29T12:22

2022-08-29T12:23

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отдыхающие на побережье Азовского моря уже не первую неделю жалуются на огромное количество медуз — прозрачных, синеватых и даже фиолетовых с множеством щупалец. О том, чем вызвано нашествие морских обитателей и что делать в случае ожога, — в фотоленте РИА Новости.

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азовское море

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