Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря

Эксперт: нашествие медуз на пляжах Азовского моря вызвано потеплением
Зайти в Азовское море просто невозможно: путь преграждает настоящий "ковер" из медуз. Небольшие и полупрозрачные аурелии не опасны, встреча с ними обычно проходит без последствий, разве что дотрагиваться до них неприятно. А вот корнероты — голубые или иссиня-фиолетовые с множеством щупалец — могут вызвать ожог.
Зайти в Азовское море просто невозможно: путь преграждает настоящий "ковер" из медуз. Небольшие и полупрозрачные аурелии не опасны, встреча с ними обычно проходит без последствий, разве что дотрагиваться до них неприятно. А вот корнероты — голубые или иссиня-фиолетовые с множеством щупалец — могут вызвать ожог.
Помимо Азовского, одеялом из медуз накрыло и берега Черного моря — желеобразных существ часто встречают на курортах Крыма и Краснодарского края.
Помимо Азовского, одеялом из медуз накрыло и берега Черного моря — желеобразных существ часто встречают на курортах Крыма и Краснодарского края.
По словам кандидата биологических наук Владимира Саяпина, численность медуз увеличивается, как только совпадает сразу несколько факторов: благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база.
По словам кандидата биологических наук Владимира Саяпина, численность медуз увеличивается, как только совпадает сразу несколько факторов: благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база.
Кроме того, с конца июля до середины сентября у этих морских обитателей период размножения: в это время они всегда подплывают ближе к берегу, чтобы поохотиться на планктон.
Кроме того, с конца июля до середины сентября у этих морских обитателей период размножения: в это время они всегда подплывают ближе к берегу, чтобы поохотиться на планктон.
Меньше всего медуз, как правило, на рассвете, когда нет волн, а воду еще не взбаламутили сотни желающих искупаться.
Меньше всего медуз, как правило, на рассвете, когда нет волн, а воду еще не взбаламутили сотни желающих искупаться.
Если вы все же станете "жертвой" жалящих щупалец, промойте место ожога морской водой или соляным раствором — это поможет нейтрализовать яд и снизит неприятные ощущения. При сильном поражении кожи лучше обратиться к медикам.
Если вы все же станете "жертвой" жалящих щупалец, промойте место ожога морской водой или соляным раствором — это поможет нейтрализовать яд и снизит неприятные ощущения. При сильном поражении кожи лучше обратиться к медикам.