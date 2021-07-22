https://ria.ru/20210722/meduzy-1742376999.html

В Азовском море началось нашествие медуз

В Азовском море началось нашествие медуз - РИА Новости, 22.07.2021

В Азовском море началось нашествие медуз

В прибрежной зоне Азовского моря из-за благоприятных условий появилось большое количество медуз, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:16

2021-07-22T14:16

2021-07-22T16:21

туризм

черное море

азовское море

российская академия наук

природа

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животные

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. В прибрежной зоне Азовского моря из-за благоприятных условий появилось большое количество медуз, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин.Ранее в соцсетях появились фото и видео большого количества этих животных в воде. Некоторые из них, как заявили авторы съемок, достигают 40 сантиметров в диаметре и имеют фиолетовый оттенок.По словам ученого, большая часть этих медуз — это корнероты (вид Rhizostoma pulmo), которые обитают в Черном море и заходят в Азовское."Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности", — сказал Саяпин.Сейчас из-за жаркой погоды вода уже достаточно прогрелась, а соленость из-за малого стока воды в Азовское море из Дона и Кубани повысилась до значений, оптимальных для этих представителей фауны. Также за последние 20-25 лет в Азовском море значительно снизилось количество планктоноядных рыб, таких как тюлька и хамса."Из-за этого значительная часть зоопланктона остается в качестве кормовой базы для желетелых, которые начинают массово размножаться", — пояснил биолог.Такая ситуация, по его словам, повторяется уже третий год и вполне вероятно, что тенденция сохранится и в дальнейшем.Сейчас рост численности медуз, по мнению Саяпина, может продолжиться как в течение месяца, так и сохраниться до конца сентября — это зависит от погодных условий и других факторов. На этот период, как объяснил ученый, в местах массового купания людей желательно установить боновые заграждения, которые будут задерживать хотя бы наиболее крупные экземпляры животных. Именно они могут обжечь человека, а у аллергиков и детей вызвать серьезные реакции.Кроме того, необходимо организовать уборку погибших представителей морской фауны в случае их массовой гибели рядом с пляжами.

https://ria.ru/20210604/more-1735658280.html

https://ria.ru/20210409/meduzy-1727540110.html

черное море

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Медузы заполонили азовское побережье Большое количество медуз появилось в прибрежной зоне Азовского моря из-за благоприятных для них условий: жаркой погоды, повышенной солености воды и, вероятно, небольшой конкуренции в борьбе за пропитание, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин. 2021-07-22T14:16 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, азовское море, российская академия наук, природа, наука, животные, общество