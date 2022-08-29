Рейтинг@Mail.ru
Жителям Чувашии рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220829/maski-1812964412.html
Жителям Чувашии рекомендовали носить маски в общественных местах
Жителям Чувашии рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 29.08.2022
Жителям Чувашии рекомендовали носить маски в общественных местах
Жителям Чувашии рекомендуют носить маски в общественных местах, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:34
2022-08-29T18:07
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802028421_0:95:3103:1840_1920x0_80_0_0_c71644059cfe05521de4adb324bf060c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Жителям Чувашии рекомендуют носить маски в общественных местах, сообщает пресс-служба главы республики.По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 327 случаев заболевания коронавирусом, один человек скончался."Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила, что темпы прироста еженедельной заболеваемости в республике по сравнению с показателями в среднем по стране превышают их почти в два раза. По Чувашии этот показатель составляет 0,41%, по РФ - 0,24%", - говорится в сообщении.Отмечается, что доминирует штамм "омикрон". Также растет заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией."С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации предлагаем рекомендовать гражданам соблюдение масочного режима в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, по месту работы и учебы. В учреждениях социального обслуживания и медицинских организациях уже введен масочный режим", - приводятся в сообщении слова Луговской.Она также рекомендовала в школах, где обучение организовано в две смены, провести праздничные мероприятия 1 сентября в два этапа.Глава Чувашии Олег Николаев предложил руководителям предприятий и организаций самостоятельно определять меры против COVID. "Руководители хозяйствующих субъектов… могут принять свои приказы для того, чтобы на той или иной территории или по тому или иному направлению было обязательное осуществление трудовой деятельности в масках. Это, например, гостиницы, предприятия общепита, другие учреждения. Здесь мы пока обязательного решения оперштаба не вводим, но такая возможность у руководителей направлений есть", - цитирует пресс-служба слова глава Чувашской Республики Олега Николаева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220828/alkogol-1812367296.html
https://ria.ru/20220823/covid-19-1811455895.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802028421_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_abac6fae0fba4e3e2a802e6d19d4130e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, чувашская республика (чувашия), коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Чувашская Республика (Чувашия), Коронавирус COVID-19
17:34 29.08.2022 (обновлено: 18:07 29.08.2022)
 
Жителям Чувашии рекомендовали носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор Чувашии рекомендовал носить маски в общественных местах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске
Молодой человек в защитной маске - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Молодой человек в защитной маске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Жителям Чувашии рекомендуют носить маски в общественных местах, сообщает пресс-служба главы республики.
По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 327 случаев заболевания коронавирусом, один человек скончался.
"Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила, что темпы прироста еженедельной заболеваемости в республике по сравнению с показателями в среднем по стране превышают их почти в два раза. По Чувашии этот показатель составляет 0,41%, по РФ - 0,24%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доминирует штамм "омикрон". Также растет заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией.
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 04:00Сказано в эфире
Терапевт объяснил, сочетается ли алкоголь с назальной вакциной от COVID-19
"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации предлагаем рекомендовать гражданам соблюдение масочного режима в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, по месту работы и учебы. В учреждениях социального обслуживания и медицинских организациях уже введен масочный режим", - приводятся в сообщении слова Луговской.
Она также рекомендовала в школах, где обучение организовано в две смены, провести праздничные мероприятия 1 сентября в два этапа.
Глава Чувашии Олег Николаев предложил руководителям предприятий и организаций самостоятельно определять меры против COVID. "Руководители хозяйствующих субъектов… могут принять свои приказы для того, чтобы на той или иной территории или по тому или иному направлению было обязательное осуществление трудовой деятельности в масках. Это, например, гостиницы, предприятия общепита, другие учреждения. Здесь мы пока обязательного решения оперштаба не вводим, но такая возможность у руководителей направлений есть", - цитирует пресс-служба слова глава Чувашской Республики Олега Николаева.
Приготовление рыбы - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 03:13Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может передаться через рыбу
 
Распространение коронавирусаОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала