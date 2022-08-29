https://ria.ru/20220829/maski-1812964412.html

Жителям Чувашии рекомендовали носить маски в общественных местах

Жителям Чувашии рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 29.08.2022

Жителям Чувашии рекомендовали носить маски в общественных местах

Жителям Чувашии рекомендуют носить маски в общественных местах, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:34

2022-08-29T17:34

2022-08-29T18:07

распространение коронавируса

общество

чувашская республика (чувашия)

коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Жителям Чувашии рекомендуют носить маски в общественных местах, сообщает пресс-служба главы республики.По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 327 случаев заболевания коронавирусом, один человек скончался."Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила, что темпы прироста еженедельной заболеваемости в республике по сравнению с показателями в среднем по стране превышают их почти в два раза. По Чувашии этот показатель составляет 0,41%, по РФ - 0,24%", - говорится в сообщении.Отмечается, что доминирует штамм "омикрон". Также растет заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией."С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации предлагаем рекомендовать гражданам соблюдение масочного режима в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, по месту работы и учебы. В учреждениях социального обслуживания и медицинских организациях уже введен масочный режим", - приводятся в сообщении слова Луговской.Она также рекомендовала в школах, где обучение организовано в две смены, провести праздничные мероприятия 1 сентября в два этапа.Глава Чувашии Олег Николаев предложил руководителям предприятий и организаций самостоятельно определять меры против COVID. "Руководители хозяйствующих субъектов… могут принять свои приказы для того, чтобы на той или иной территории или по тому или иному направлению было обязательное осуществление трудовой деятельности в масках. Это, например, гостиницы, предприятия общепита, другие учреждения. Здесь мы пока обязательного решения оперштаба не вводим, но такая возможность у руководителей направлений есть", - цитирует пресс-служба слова глава Чувашской Республики Олега Николаева.

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/alkogol-1812367296.html

https://ria.ru/20220823/covid-19-1811455895.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, чувашская республика (чувашия), коронавирус covid-19