17:48 29.08.2022 (обновлено: 18:33 29.08.2022)
Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ по прибытии на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб объектам
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 29 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, говорится в заявлении организации.
Ранее в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия отправилась утром.
"По прибытии в Запорожье позднее на этой неделе миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем безопасности, а также оценит условия работы персонала диспетчерской. В то же время миссия предпримет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Согласно сообщению МАГАТЭ, в последнем обновлении с электростанции за выходные Украина сообщила, что объект снова подвергся обстрелу, но все системы безопасности остаются в рабочем состоянии и уровень радиации не повысился. При этом Киев заявил, что пока не располагает полной информацией о характере повреждений от обстрелов.
"Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС внесет ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесенном ему ущербе", - говорится в распространённом заявлении.
Как сообщил РИА Новости Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.