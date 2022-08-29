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Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, говорится в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:48
2022-08-29T18:33
магатэ
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запорожская аэс
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ВЕНА, 29 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, говорится в заявлении организации.Ранее в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия отправилась утром."По прибытии в Запорожье позднее на этой неделе миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем безопасности, а также оценит условия работы персонала диспетчерской. В то же время миссия предпримет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Согласно сообщению МАГАТЭ, в последнем обновлении с электростанции за выходные Украина сообщила, что объект снова подвергся обстрелу, но все системы безопасности остаются в рабочем состоянии и уровень радиации не повысился. При этом Киев заявил, что пока не располагает полной информацией о характере повреждений от обстрелов.Как сообщил РИА Новости Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812937548.html
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магатэ, в мире, запорожская аэс, запорожье, запорожская область, украина
МАГАТЭ, В мире, Запорожская АЭС, Запорожье, Запорожская область, Украина
17:48 29.08.2022 (обновлено: 18:33 29.08.2022)
 
Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ по прибытии на Запорожскую АЭС оценит физический ущерб объектам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 29 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, говорится в заявлении организации.
Ранее в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия отправилась утром.
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"По прибытии в Запорожье позднее на этой неделе миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам, определит работоспособность основных и резервных систем безопасности, а также оценит условия работы персонала диспетчерской. В то же время миссия предпримет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Согласно сообщению МАГАТЭ, в последнем обновлении с электростанции за выходные Украина сообщила, что объект снова подвергся обстрелу, но все системы безопасности остаются в рабочем состоянии и уровень радиации не повысился. При этом Киев заявил, что пока не располагает полной информацией о характере повреждений от обстрелов.
"Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС внесет ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесенном ему ущербе", - говорится в распространённом заявлении.
Как сообщил РИА Новости Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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МАГАТЭВ миреЗапорожская АЭСЗапорожьеЗапорожская областьУкраина
 
 
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