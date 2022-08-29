https://ria.ru/20220829/kritika-1812778104.html

Пушков жестко раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии

Пушков жестко раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии - РИА Новости, 29.08.2022

Пушков жестко раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии

Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T01:08

2022-08-29T01:08

2022-08-29T03:59

в мире

северный поток — 2

великобритания

россия

борис джонсон

алексей пушков

владимир путин

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Россию.Ранее глава британского кабмина предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки"."Что за чушь?", - возмутился парламентарий в своем Telegram-канале. "Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены "Северного потока — 2"?", - выразил недоумение Пушков.Подобные высказывания Джонсона, отметил политик, являются попыткой оправдать бездарные решения, которые тот принимал совместно с другими лидерами G7. "Вот и неистовствует", - заключил сенатор.В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220828/britaniya-1812698696.html

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в мире, северный поток — 2, великобритания, россия, борис джонсон, алексей пушков, владимир путин