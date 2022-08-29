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Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив - РИА Новости, 29.08.2022
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Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив
Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив - РИА Новости, 29.08.2022
Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив
Американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив, Вашингтон видит в таких действиях фактор укрепления безопасности в регионе, заявила в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T23:45
2022-08-29T23:45
в мире
нэнси пелоси
тайвань
визит пелоси на тайвань
военно-морские силы сша
сша
китай
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив, Вашингтон видит в таких действиях фактор укрепления безопасности в регионе, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Действительно, 28 августа наши корабли совершили рутинный заход в Тайваньский пролив, который полностью соответствовал нормам международного права и продемонстрировал нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону… Мы намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Она подчеркнула, что такая линия поведения, по ее мнению, отвечает целям Вашингтона по защите безопасности и стабильности региона.При этом Жан-Пьер добавила, что Вашингтон не отказывается от политики "одного Китая", но будет защищать интересы Тайваня в сфере безопасности. В этой связи она напомнила о проходе двух ракетных крейсеров ВМС США через Тайваньский пролив в минувшие выходные.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html
https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, визит пелоси на тайвань, военно-морские силы сша, сша, китай, карин жан-пьер
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Визит Пелоси на Тайвань, Военно-морские силы США, США, Китай, Карин Жан-Пьер
23:45 29.08.2022
 
Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив

В Белом доме заявили, что корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив

© Фото : U.S. 7th FleetРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : U.S. 7th Fleet
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив, Вашингтон видит в таких действиях фактор укрепления безопасности в регионе, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Действительно, 28 августа наши корабли совершили рутинный заход в Тайваньский пролив, который полностью соответствовал нормам международного права и продемонстрировал нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону… Мы намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
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Она подчеркнула, что такая линия поведения, по ее мнению, отвечает целям Вашингтона по защите безопасности и стабильности региона.
При этом Жан-Пьер добавила, что Вашингтон не отказывается от политики "одного Китая", но будет защищать интересы Тайваня в сфере безопасности. В этой связи она напомнила о проходе двух ракетных крейсеров ВМС США через Тайваньский пролив в минувшие выходные.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреНэнси ПелосиТайваньВизит Пелоси на ТайваньВоенно-морские силы СШАСШАКитайКарин Жан-Пьер
 
 
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