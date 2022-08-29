https://ria.ru/20220829/korabli-1813036388.html

Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив

Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив - РИА Новости, 29.08.2022

Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив

Американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив, Вашингтон видит в таких действиях фактор укрепления безопасности в регионе, заявила в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T23:45

2022-08-29T23:45

2022-08-29T23:45

в мире

нэнси пелоси

тайвань

визит пелоси на тайвань

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сша

китай

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив, Вашингтон видит в таких действиях фактор укрепления безопасности в регионе, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Действительно, 28 августа наши корабли совершили рутинный заход в Тайваньский пролив, который полностью соответствовал нормам международного права и продемонстрировал нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону… Мы намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Она подчеркнула, что такая линия поведения, по ее мнению, отвечает целям Вашингтона по защите безопасности и стабильности региона.При этом Жан-Пьер добавила, что Вашингтон не отказывается от политики "одного Китая", но будет защищать интересы Тайваня в сфере безопасности. В этой связи она напомнила о проходе двух ракетных крейсеров ВМС США через Тайваньский пролив в минувшие выходные.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html

https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, визит пелоси на тайвань, военно-морские силы сша, сша, китай, карин жан-пьер