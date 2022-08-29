Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив
В Белом доме заявили, что корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив
© Фото : U.S. 7th FleetРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
© Фото : U.S. 7th Fleet
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив, Вашингтон видит в таких действиях фактор укрепления безопасности в регионе, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Действительно, 28 августа наши корабли совершили рутинный заход в Тайваньский пролив, который полностью соответствовал нормам международного права и продемонстрировал нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону… Мы намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
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Она подчеркнула, что такая линия поведения, по ее мнению, отвечает целям Вашингтона по защите безопасности и стабильности региона.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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