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Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос" - РИА Новости, 29.08.2022
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Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос"
Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос" - РИА Новости, 29.08.2022
Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос"
Все корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:36
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Все корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.К первой линии относятся наиболее боеготовые и хорошо вооруженные корабли большого водоизмещения класса крейсер, эсминец, фрегат.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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в мире, россия, индия
В мире, Россия, Индия
03:36 29.08.2022 (обновлено: 05:10 29.08.2022)
 
Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос"

Корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос"

© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос"
Ракеты Брамос - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Ракеты "Брамос". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Все корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
К первой линии относятся наиболее боеготовые и хорошо вооруженные корабли большого водоизмещения класса крейсер, эсминец, фрегат.
"Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить (ракетами "Брамос" – ред.) все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется", - сказал Максичев.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
Ракета Брамос - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
03:32
Первые поставки ракет "Брамос" Филиппинам начнутся в 2023 году
 
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