https://ria.ru/20220829/korabli-1812783026.html

Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос"

Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос" - РИА Новости, 29.08.2022

Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос"

Все корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:36

2022-08-29T03:36

2022-08-29T05:10

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Все корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.К первой линии относятся наиболее боеготовые и хорошо вооруженные корабли большого водоизмещения класса крейсер, эсминец, фрегат.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, индия