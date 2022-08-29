03:36 29.08.2022 (обновлено: 05:10 29.08.2022)
Все корабли первой линии ВМС Индии вооружат ракетами "Брамос"
Корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос"
© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос"
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Ракеты "Брамос". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Все корабли первой линии ВМС Индии будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
К первой линии относятся наиболее боеготовые и хорошо вооруженные корабли большого водоизмещения класса крейсер, эсминец, фрегат.
"Корабли первой и второй линии, да, будут вооружены. Задача состоит в том, чтобы вооружить (ракетами "Брамос" – ред.) все корабли первой линии, данная задача успешно выполняется", - сказал Максичев.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".