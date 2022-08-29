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Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
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Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек
Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек - РИА Новости, 29.08.2022
Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек
Акцию "Ночь кино" в Москве посетили более 22 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:00
2022-08-29T16:09
культура
новости культуры
кино и сериалы
ночь кино
москва
что посмотреть
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Акцию "Ночь кино" в Москве посетили более 22 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы.Акция открылась киноконцертом, приуроченным к 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова."Ночь кино" проводилась в Москве в седьмой раз. В программе были показы отечественных и зарубежных фильмов, лекции и встречи с деятелями культуры.
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новости культуры, кино и сериалы, ночь кино, москва, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Ночь кино, Москва, что посмотреть
11:00 29.08.2022 (обновлено: 16:09 29.08.2022)
 
Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек

Московскую акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Акцию "Ночь кино" в Москве посетили более 22 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы.
"Прошло свыше 360 мероприятий более чем на 120 городских площадках: в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях", — уточняется в публикации.
Акция открылась киноконцертом, приуроченным к 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова.
"Ночь кино" проводилась в Москве в седьмой раз. В программе были показы отечественных и зарубежных фильмов, лекции и встречи с деятелями культуры.
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