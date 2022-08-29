https://ria.ru/20220829/kino-1812817843.html

Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек

Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек - РИА Новости, 29.08.2022

Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек

Акцию "Ночь кино" в Москве посетили более 22 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:00

2022-08-29T11:00

2022-08-29T16:09

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Акцию "Ночь кино" в Москве посетили более 22 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы.Акция открылась киноконцертом, приуроченным к 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова."Ночь кино" проводилась в Москве в седьмой раз. В программе были показы отечественных и зарубежных фильмов, лекции и встречи с деятелями культуры.

https://ria.ru/20220829/elizaveta-1812404043.html

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ночь кино, москва, что посмотреть