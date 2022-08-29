https://ria.ru/20220829/kino-1812817843.html
Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек
Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек - РИА Новости, 29.08.2022
Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек
Акцию "Ночь кино" в Москве посетили более 22 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:00
2022-08-29T11:00
2022-08-29T16:09
культура
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Акцию "Ночь кино" в Москве посетили более 22 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы.Акция открылась киноконцертом, приуроченным к 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова."Ночь кино" проводилась в Москве в седьмой раз. В программе были показы отечественных и зарубежных фильмов, лекции и встречи с деятелями культуры.
https://ria.ru/20220829/elizaveta-1812404043.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, ночь кино, москва, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Ночь кино, Москва, что посмотреть
11:00 29.08.2022 (обновлено: 16:09 29.08.2022)
Акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек
Московскую акцию "Ночь кино" посетили более 22 тысяч человек