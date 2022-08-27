https://ria.ru/20220827/nochkino-1812350473.html

Квесты, лекции, встречи с режиссерами: как пройдет "Ночь кино" в Москве

Квесты, лекции, встречи с режиссерами: как пройдет "Ночь кино" в Москве - РИА Новости, 27.08.2022

Квесты, лекции, встречи с режиссерами: как пройдет "Ночь кино" в Москве

Сегодня, 27 августа, стартует акция "Ночь кино". Культурные учреждения Москвы подготовили для горожан более 80 мероприятий, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:45

2022-08-27T04:45

2022-08-27T04:45

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сегодня, 27 августа, стартует акция "Ночь кино". Культурные учреждения Москвы подготовили для горожан более 80 мероприятий, сообщается на сайте мэра столицы."В этом году основную программу культурной акции "Ночь кино" посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. В кинотеатре "Художественный" для москвичей и туристов подготовили концерт с песнями из его фильмов, а сеть "Москино", музей-заповедник "Коломенское" и другие участники проведут показы его картин", — говорит заммэра Наталья Сергунина.К празднованию Дня российского кино присоединится Пушкинский музей. Здесь покажут отрывки из кинолент, посвященных отношениям и творчеству скульпторов Огюста Родена и Камиллы Клодель. В Третьяковке представят "Переводчика" и работы-участники фестиваля авторской анимации "Бессонница". Главное событие — показ картин "Чемпион мира" Алексея Сидорова и "Пара из будущего" Алексея Нужного. Посмотреть их можно в 80 локациях: двух музеях, 39 культурных центрах, 32 библиотеках и семи парках. Днем в парке "Ангарские пруды" пройдет детская тематическая программа. В амфитеатре можно будет увидеть несколько выпусков журнала "Веселая карусель". В 14.00 зрителей ждет фильм Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".Культурный центр ЗИЛ подготовил сеансы с произведениями современных российских режиссеров и лекции киноведов. Программа начнется в 16.00 с показа полнокупольной ленты "В глубины Вселенной" об истории изучения космоса с древних времен до наших дней. Гостей пригласят сыграть в "Коллективный сценарий".В галерее "Печатники" можно узнать интересные факты о становлении советского кинематографа. Там покажут фильмы, повлиявшие на его историю. Гости увидят немую комедию Сергея Комарова "Поцелуй Мэри Пикфорд". Это история любви билетера Гоги Палкина и юной Дуси Галкиной, мечтающей о славе кинозвезды. Помимо этого в программе драма Евгения Карелова "Служили два товарища" о событиях Гражданской войны. К каждому сеансу для гостей подготовили печатные материалы с рассказами о процессе создания этих проектов и их значимости для отечественной киноиндустрии.Объединение культурных центров ТиНАО приглашает на акцию "Ночь кино" в Воронцовском парке. С 17.00 до 19.00 на центральной поляне гости смогут поучаствовать в открытых уроках по силуэтной живописи. В 19.00 начнется творческая встреча с актером и режиссером Тимофеем Уховым, а в 19.30 — концерт Дмитрия Юртаева с песнями из популярных лент. В Музее космонавтики в 19.00 стартует фестиваль художественной и анимационной фантастики. Детям покажут творения "Союзмультфильма" о космосе, пришельцах и приключениях. Для более взрослых посетителей подготовили "Таинственную стену" с Андреем Мироновым.На экране галереи "Пересветов переулок" покажут "Солярис" Андрея Тарковского. Затем прочитают лекцию о музыке в этой картине.В Музее Москвы и его филиалах программа очень насыщенная. Помимо кинопоказов организаторы проведут пешеходные экскурсии "Московская Окружная железная дорога в кино", "Ивановская горка в кино", "Дореволюционное кино в Москве", а также лекции "Архитектура московских кинотеатров" и "Московское метро в кино".В здании музея на Зубовском бульваре организуют квест "Средневековая Москва в кино". Участникам предстоит совершить импровизированное путешествие по Москве XVI века. Разгадать тайны прошлого они смогут, вспомнив фильмы советских лет.В павильоне "Книги" на ВДНХ пройдет актерское чтение сценария Андрея Тарковского "Гофманиана" — раритетного экспоната из коллекции Музея кино. Этот фильм так и не был снят.Посетителей Библиотеки иностранной литературы приглашают в кинопутешествие по России. Здесь пройдут показы картин от ведущих региональных киностудий и архивных документальных работ. В частности, зрителей ждет якутский фильм "Царь-птица", победитель 40-го Московского международного кинофестиваля. В галерее "Граунд Солянка" составили программу для поклонников современного искусства. Здесь представят документальные ленты из проекта Евгения Митты.Все мероприятия бесплатные, но на некоторые надо заранее зарегистрироваться.

https://ria.ru/20220825/terekhova-1811631834.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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