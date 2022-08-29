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Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии - РИА Новости, 29.08.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220829/izrail-1812987682.html
Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии
Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии - РИА Новости, 29.08.2022
Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии
Россия осуждает непрекращающиеся авиаудары Израиля по территории Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:37
2022-08-29T18:37
война в сирии
в мире
сирия
тартус (мухафаза)
ввс израиля
израиль
россия
оон
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия осуждает непрекращающиеся авиаудары Израиля по территории Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, установление долгосрочной стабильности в Сирии возможно только через полное восстановление суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны, а также через прекращение незаконного иностранного военного присутствия."В этой связи решительно осуждаем непрекращающиеся авиаудары ВВС Израиля по различным объектам в Сирии", - сказал Небензя. Как указал постпред, только за этот месяц сирийский порт Тартус многократно подвергался израильским налетам, от которых гибли сирийские военнослужащие."В этом же ряду нарушений стоит и оккупация части территории Сирии, и нанесение ударов по ее территории со стороны США. Последние такие вопиющие случаи произошли на прошлой неделе. США открыто признали это, опубликовав соответствующее письмо в СБ. Подобные неправомерные и безответственные действия являются грубым нарушением фундаментальных норм международного права и должны быть прекращены", - подчеркнул Небензя.
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тартус (мухафаза)
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в мире, сирия, тартус (мухафаза), ввс израиля, израиль, россия, оон, василий небензя
Война в Сирии, В мире, Сирия, Тартус (мухафаза), ВВС Израиля, Израиль, Россия, ООН, Василий Небензя
18:37 29.08.2022
 
Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии

Небензя заявил, что Россия осуждает непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия осуждает непрекращающиеся авиаудары Израиля по территории Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, установление долгосрочной стабильности в Сирии возможно только через полное восстановление суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны, а также через прекращение незаконного иностранного военного присутствия.
"В этой связи решительно осуждаем непрекращающиеся авиаудары ВВС Израиля по различным объектам в Сирии", - сказал Небензя. Как указал постпред, только за этот месяц сирийский порт Тартус многократно подвергался израильским налетам, от которых гибли сирийские военнослужащие.
"В этом же ряду нарушений стоит и оккупация части территории Сирии, и нанесение ударов по ее территории со стороны США. Последние такие вопиющие случаи произошли на прошлой неделе. США открыто признали это, опубликовав соответствующее письмо в СБ. Подобные неправомерные и безответственные действия являются грубым нарушением фундаментальных норм международного права и должны быть прекращены", - подчеркнул Небензя.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 14:23
Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР, заявил Лавров
 
Война в СирииВ миреСирияТартус (мухафаза)ВВС ИзраиляИзраильРоссияООНВасилий Небензя
 
 
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