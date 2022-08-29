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Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии
Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии - РИА Новости, 29.08.2022
Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии
Россия осуждает непрекращающиеся авиаудары Израиля по территории Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:37
2022-08-29T18:37
2022-08-29T18:37
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия осуждает непрекращающиеся авиаудары Израиля по территории Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, установление долгосрочной стабильности в Сирии возможно только через полное восстановление суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны, а также через прекращение незаконного иностранного военного присутствия."В этой связи решительно осуждаем непрекращающиеся авиаудары ВВС Израиля по различным объектам в Сирии", - сказал Небензя. Как указал постпред, только за этот месяц сирийский порт Тартус многократно подвергался израильским налетам, от которых гибли сирийские военнослужащие."В этом же ряду нарушений стоит и оккупация части территории Сирии, и нанесение ударов по ее территории со стороны США. Последние такие вопиющие случаи произошли на прошлой неделе. США открыто признали это, опубликовав соответствующее письмо в СБ. Подобные неправомерные и безответственные действия являются грубым нарушением фундаментальных норм международного права и должны быть прекращены", - подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20220823/sar-1811556492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Война в Сирии, В мире, Сирия, Тартус (мухафаза), ВВС Израиля, Израиль, Россия, ООН, Василий Небензя
Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии
Небензя заявил, что Россия осуждает непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии